〈南部〉愛河龍舟賽 歷屆常勝軍比拚

2018-06-18

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄愛河端午龍舟嘉年華「競技龍舟」與「傳統民俗龍舟」昨下午登場，連日大雨，卻未影響選手士氣，許多民眾也冒雨觀賽。競技龍舟公開男子組歷屆常勝軍如中鋼、日月光、海軍官校、健身工廠等隊伍都組隊參賽，戰況激烈。

今年傳統民俗龍舟項目報名最多的是社會公開組，有多達十四隊報名參加，去年前三名中鋼、日月光、不嘻漢隊再次報名參賽，還有今年回到高雄主場參賽的健身工廠隊，前天在龍舟拔河賽上展現實力，讓比賽更加精彩好看，冠軍可獲得十五萬元獎金。

競技龍舟方面，中鋼公司每年都組隊參加，是公開男子組的常勝軍；日月光代表隊成軍十餘年，實力相當堅強，去年獲企業男子組第一名；海軍官校從八十六年開始組隊，曾多次榮獲冠軍獎盃。此外，連兩年遠征挑戰新北市龍舟賽的健身工廠，今年徵調北、中、南好手全力投入高雄愛河龍舟，實力不容小覷。

樹德家商隊從民國六十五年成軍至今，參加端午龍舟賽事已是校方重要的傳統活動之一，曾榮獲數十次不同組別的冠軍，並曾到美國波特蘭參與國際龍舟競賽。

此外今年報名參加的外籍人士是歷年來最多的一年，有十四隊二百卅一人，他們混合組隊來感受划龍舟的樂趣，尤其是中山大學NSYSU國際龍舟隊，由多國外籍學生組成，在國際混合組已連續稱霸十屆，年年拿冠軍。

為讓民眾方便看比賽，十八日下午更有愛河龍舟決賽網路直播，另在音樂館前廣場設有二百吋電視牆直播最新戰況，民眾也可透過YouTube搜尋「2018高雄愛河端午龍舟嘉年華」，掌握比賽最新戰況。