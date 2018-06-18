〈南部〉印尼開齋文化節 勞工新住民千人同樂

2018-06-18

〔記者黃建華、葛祐豪／高雄報導〕為了慶祝一年一度的齋戒月結束，讓印尼勞工與新住民朋友相聚同樂，高雄市政府勞工局昨（十七）日舉辦「印尼開齋文化節」活動，邀請印尼新住民表演傳統舞蹈，還有印尼樂團與歌手開唱；代理市長許立明也到場主持開齋儀式，祝福印尼朋友開齋節快樂、端午節快樂。現場洋溢穆斯林開齋歡樂氣氛，吸引上千人參與。

許立明指出，藉由開齋日在不同文化、不同宗教間，不但不要彼此歧視，更要互相尊重學習，進一步欣賞不同文化的生活方式，他也祝現場穆斯林朋友開齋快樂。

高雄有五萬八千多名移工

他說，高雄是個兼容並蓄的城市，擁有多元族群在此打拚，目前有五萬八千多名移工，印尼籍朋友兩萬四千名，包括近兩千名的印尼新住民及進修的印尼籍學生，此外，有兩萬兩千名印尼勞工朋友，從事製造業、電子業、家庭或養護機構的看護工作，他感謝移工朋友辛勤付出，為眾多企業與家庭帶來很大貢獻。

民進黨高雄市長參選人、立委陳其邁昨也出席活動，與來自印尼等各國的穆斯林朋友齊聚慶祝，並對穆斯林朋友說「apa kabar？」（印尼語「您好嗎？」）獲得現場穆斯林朋友熱烈掌聲。

陳其邁表示，高雄目前有五萬多名移工朋友，其中約有二萬二千多人來自印尼，大部分是穆斯林，不只參與非常多高雄的經濟建設，也帶來多采多姿的文化，讓台灣呈現更豐富的樣貌。

陳其邁強調，未來將透過勞工、文化兩大方向，包括勞工服務、教育系統、清真認證等，讓在台的穆斯林朋友們，能夠將高雄也當成自己的家，期許高雄成為穆斯林朋友最友善的城市。