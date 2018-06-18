〈南部〉豪雨紓解水情 水利署評估不再惡化

2018-06-18

本週開會討論是否轉藍燈

〔記者葛祐豪／高雄報導〕從十三日起的這波豪雨，為曾文及南化水庫、高屏溪帶來龐大水量，原本高雄列為水情吃緊的綠燈，水利署評估情況獲得紓解，不會再惡化，至於是否轉為正常的藍燈？經濟部本週將開會討論。

今年梅雨遲遲不來，高雄地區水情燈號，於四月十六日由正常藍燈，轉為稍緊綠燈，水利局展開抗旱作戰，研擬若水情持續不佳，進入黃燈第一階段限水的因應措施，將進行離峰及特定時段減壓供水。

幸好這波熱帶性低氣壓夾帶豪雨，為南部帶來豐沛的水量，讓高雄吃緊的水情獲得紓解。

經濟部水利署南區水資源局副局長簡振源表示，統計從十三日至昨天中午，曾文水庫降下一○四毫米、南化水庫一一○毫米雨量，估計兩水庫約有二一○○萬噸水量進帳，約可支應台南二十五天供水。

雨勢降在高屏溪上游集水區

高雄市水利局長韓榮華說，這波雨勢降在高屏溪上游集水區，高屏溪流量這幾天持續攀升，一度高達二千多cms（每秒立方公尺），昨天流量雖已降到五百cms，對於舒緩高雄水情有明顯幫助。

雖然高屏溪的流量變高，幾天沒下雨後，流量可能急速下降，但水利署與高雄市水利局均樂觀認為：「今年高雄水情最壞的情況已過去，不會再惡化。」

韓榮華指出，主因是緊接著高雄的天氣型態，將轉為夏季山區午後雷陣雨，但是何時高雄水情能轉為正常的藍燈？須由水利署決定。

據了解，經濟部將於本週開會，討論台南、澎湖的第一階段限水能否解除，及高雄是否能轉為正常的藍燈，外界推測台南應能暫緩限水。