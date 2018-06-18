〈南部〉「吹海風的鳳梨」 台東成功農會大力行銷

2018-06-18

〔記者張存薇／成功報導〕台東縣成功鎮漁業盛行，但特色農業也蓬勃發展，成功鎮農會昨天舉辦「八嗡嗡鳳梨」展售活動，行銷日照充足、吹海風、擁有特殊香氣的在地鳳梨，希望推廣在地「小而美」鳳梨產業。

成功鎮農、漁業並重，在地農產以咖啡、臍橙及桶柑等柑橘類水果為主，成功鎮農會近年來持續推動木虌果、鳳梨種植，發展多元產業，因在地鳳梨進入採收期，昨天也首度舉辦推廣展售活動，農友拿出個頭大又香甜的鳳梨、無毒南瓜、檸檬等農作展售，現場也有自製鳳梨酥、鳳梨醬、鳳梨乾，充滿濃濃香氣。

八嗡嗡鳳梨 日照充足酸甜適中

成功鎮農會總幹事吳全德指出，成功鎮八嗡嗡地區旱地適合種鳳梨，鳳梨生長於海岸山脈下、日照充足，好山好水無污染環境，又吹著太平洋海風，酸甜適中，日治時代成功地區也設有「鳳梨會社」，生產鳳梨罐頭外銷，因為東海岸不少休耕田，荒廢可惜，近三年再度推廣種植鳳梨，希望讓成功鎮「小而美」農業更多樣化。

三年前成功鎮鳳梨零星種植、面積約五公頃，農友陳玉珍說，近年來有不少青壯人口返鄉投入農業，成功鎮鳳梨目前種植面積已達廿公頃，產銷班班員約十三人，大多自產自銷，也逐漸建立口碑。

她說，和縱谷線鹿野、延平鄉大面積種植鳳梨不同，八嗡嗡鳳梨吹海風長大、日照也充足，再加上安全用藥，甜度香氣均足，產期約到七月下旬，部分農友會在省道台十一線路旁設攤銷售。