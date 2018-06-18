〈南部〉屏東農損初估近500萬 認定後可補助

2018-06-18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕氣象局昨天持續對屏東發布大雨特報，屏東從十五日起連續三天累積雨量最高已超過四百五十八毫米，縣內農損面積已達一百八十四公頃，初估損失金額達四百七十七萬，縣府表示，農損經會勘認定後就能進行現金救助。

3天累積雨量 瑪家鄉450毫米最多

屏東昨降雨量已明顯減少，連續三天來累積雨量以瑪家鄉四百五十八毫米最多，而昨天單日降雨量屏東各觀測站，平均不超過十一毫米，以枋山、恆春、佳冬等沿海地帶雨量最豐。

香蕉受損85.2公頃 災損最嚴重

農業處統計，目前災損以香蕉受損八十五點二公頃最嚴重，另外還有一期水稻二十五公頃、毛豆二十二點四公頃、西瓜十六公頃等，葉菜類、小黃瓜、絲瓜、茄子等也有農損。

農友指出，這次豪雨雨量集中，且伴隨強陣風，讓不少設施受損，之前香蕉價格太低，現在產地價略微回升，但仍有農民乾脆不做防護，就怕蕉價不敷成本。

昨天農產品交易價格，包括香蕉、鳳梨、木瓜、西瓜等，與前一日相較，每公斤有一至兩元漲幅，香蕉平均每公斤十七點九元、鳳梨平均每公斤十四點二元、木瓜平均每公斤十三點六元、西瓜平均每公斤十一點三元。

縣府農業處副處長鄭永裕指出，由於部分作物屬後發性農損，下雨期間還看不出農損，但雨過天晴後容易有落果、爛果出現，後續會有更完整的農損統計，各鄉鎮公所災損面積如達全鄉百分之十，或單一品項受損達百分之五都可提報災損，經會勘認定後就能進行現金救助。

鄭永裕表示，今年雨水少，西瓜品質好、產量豐，間接壓縮其他果品的銷售，預估這波雨勢後，西瓜產期將進入尾聲，消費者對於其他水果需求會增加，正值產季的水果價格將上漲。