〈台北都會〉友善穆斯林 北捷設淨下設施

2018-06-18

5捷運站月底前增設

〔記者沈佩瑤／台北報導〕打造穆斯林友善城市，北市府除推動清真認證餐旅，六月底前也將在捷運東門、西門、忠孝復興、動物園、市政府五站廁所增設淨下設施，包含免治馬桶、洗滌器，方便穆斯林朋友使用。台北市長柯文哲昨出席開齋節活動時強調，希望讓穆斯林朋友可以感受到台灣的友善，回國後可以幫台灣宣傳。

目前北市僅台北探索館、台北車站設有淨下設施及祈禱室。台北市觀傳局說，一般店家多半不喜歡廁所地板潮濕，因此與台北捷運合作增設淨下設施，包含免治馬桶、洗滌器，方便穆斯林朋友，也希望能帶頭逐步推廣。

此外，柯市府上任一連三年舉辦開齋節活動，今年適逢端午連假，市府昨準備清真認證的台灣冰粽，免費送給來過節的穆斯林，不少穆斯林收到粽子直呼好開心，很有過節的感覺

柯文哲致詞時表示，在今天的國際世界中，回教國家有一定的經濟實力，穆斯林國家一年有一．三億人次的國外旅遊，台灣卻還占不到一％，顯見還有很大的進步空間。

他指出，若邀對方來台灣旅遊或工作，卻沒有提供可以放心吃飯的地方，這樣也不合理，所以從清真認證的餐廳、旅館、食品，或是祈禱室的設立，甚至是廁所的改善，都應該要從他們的文化去考量，做好準備。

「全台灣有廿五萬名外籍看護工，台北市就占了四萬人」，柯文哲坦言大多是他們在照顧行動不便的長者，基於禮尚往來，如果希望他們盡心照顧長者，就應該要對他們更好一點，這也是舉辦開齋節的原因之一。

他笑稱，第一年辦開齋節是在台北清真寺，但場地太小，隔年改到台北火車站旁邊的行旅廣場，又因缺乏遮蔽物太熱，所以今年改到大安森林公園，不斷改進，讓穆斯林可以感受到台灣的友善，回國後可以幫台灣宣傳。