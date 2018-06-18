〈台北都會〉《2018台北市議員選舉選戰最前線系列報導之三》士林北投參選爆炸 議長票源難預料

2018-06-18

〔記者周彥妤、郭安家／台北報導〕士林北投堪稱民進黨強勢選區，二○一四年選舉共拿下四十一％議員票，今年底則提名六人維持目前席次；原本民進黨提名六人選情穩定，但因民進黨執政環境不佳、民進黨與台北市長柯文哲分手，加上議長吳碧珠不選，吳的票源流向難以預料，都為民進黨選情埋下變數。

二○一四年選舉，民進黨該區選票拿下四十一％、台聯黨七％；泛藍陣營選票約卅四％，包括國民黨廿二％、新黨十二％，基本盤綠大於藍。

強勢選區又遇吳碧珠不選

下屆應選席次為十三席，台聯黨提名一位現任議員、民進黨提名六人、國民黨四人，加上新黨擬提名兩席、以及兩位資深無黨籍議員，至少三位第三勢力參選人，競爭激烈。不具名選區幕僚表示，小黨參選者雖多，但影響有限，反而是民眾若不滿中央執政，會牽動地方選舉，「不可能說完全沒影響」。

吳拿下票數 足讓兩人當選

已任九屆市議員、五屆議長的吳碧珠宣告退隱，未指定接班人，這屆拿下兩萬四千多票，幾乎是當選門檻的一倍，足以讓兩人當選，如果吳的票源讓國民黨提名與現任泛藍議員都當選，就有可能衝擊民進黨參選人。

民進黨台北市黨部主委陳正德說，有傳聞指藍營仍不放棄勸說吳重披戰袍，國民黨可能再加一席，從目前四席增至五席。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹不諱言，她跟黨主席吳敦義在勸進吳碧珠，因為吳碧珠做議長佳，但吳已經回絕此事。

票源不分藍綠 誰承接難定

不具名資深選區幕僚分析，吳碧珠輩份高，受人敬重，且選民服務實力雄厚，以服務票居多，票源更不分藍綠，藍營選區議員都不是吳的接班人，不會完全承接吳的票；代表樁腳可能分散，成為兵家必爭之地，整體選情會受影響。

陳正德說，該區除在地票外，也有很多外地人搬來住，游離票還是有相當爭取空間，相對會吸引眾人投入選戰。相較其他選區是參選者在搶應選席次中的最後一席，該區則是參選人數爆炸，不論吳碧珠是否參選，選情非常激烈，困難度無法與他區相提並論。

至於民進黨議員選舉策略，陳正德說，市長參選人姚文智將與北市民進黨議員開座談會，七月中將啟動聯合競選，找上各選區民調第一名參選人商談聯合競選策略，再由姚率每選區參選人，營造團結氣勢，才可能殺出重圍，提名席次全壘打，士林北投區更顯重要。