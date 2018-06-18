〈台北都會〉夏日沒防曬 小心罹患皮膚癌

2018-06-18

〔記者邱書昱／新北報導〕夏天的豔陽常把皮膚曬紅、曬黑甚至曬傷，防曬的重要性不能輕忽，恩主公醫院皮膚科主任王綺嫻提醒，皮膚在太陽曝曬下出現發紅、刺癢超過廿四小時就是一度曬傷，十八歲以前如有曬傷病史，終生罹患皮膚癌的機率會有相關性，選擇適當的防曬品很重要。

相較於塗抹式的防曬油容易把雙手弄得油油的，噴霧式的防曬劑頗受歡迎，王綺嫻說，噴霧式含有揮發性的物質，使用後有冰涼感，但噴霧式範圍廣、隨著距離不同難以均勻定量，使用在臉部需閉起眼睛避免滲入，內含的氣體有易燃性、不能靠近火源，夏天放在悶熱的車內都要小心。

她表示，有些防曬品強調潤色效果，女性希望有上妝的感覺，選擇這類產品比有防曬功能的bb霜、粉底佳，但要注意的是，有潤色效果防曬品必須徹底卸妝，至於一般的防曬乳以洗面乳清洗即可。

市售不少防曬產品也主打防水效能，王綺嫻說，標示「water resistant」是代表在水中活動四十分鐘內有效，「very water resistant」可以延長到八十分鐘，王綺嫻提醒，時間過了防水能力就會開始下降，仍要定期補擦。

她表示，最好的防曬措施就是儘量減少在豔陽下戶外活動；室內防曬要看哪種光源，百貨公司、珠寶展示櫃的鹵素燈、夜店的探照燈、投射燈等也要防曬，但不需使用到高係數的防曬產品。