〈台北都會〉15歲當校工 「進興阿北」退休不畢業

2018-06-18

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市三重區重陽國小六十六歲的退休校工陳進興，去年七月屆齡退休，但他退而不休，天還沒亮就到校報到，假日也到校園巡視、澆灌花草，幾乎以校為家，遇到外賓參訪也熱心拍照記錄，並親自寫新聞稿LINE給家長與老師，是師生心目中最親切的「進興阿北」。

「誰說姓名叫陳進興的都是壞人？進興阿北就是大好人！」學校老師笑稱，多年前犯下白曉燕撕票案的歹徒陳進興是無惡不作的大壞蛋，但同名同姓的「進興阿北」卻是師生敬重的長者。

陳進興初中畢業，十五歲起陸續到九份國小、五股國小擔任校工，三重區重陽國小一九九一年籌組時，他被昔日共事的校長「挖角」參與創校，從此定居三重，一待廿七年，他工作勤奮，後來陸續調走的校長曾邀他一同投入創校，但他再也不願離開重陽國小，因為這裡讓他有家的歸屬感。

重陽國小校長胡銘浚形容陳進興「無所不能」，擅長園藝、油漆，把走廊的天花板漆成彩色，欄杆也因擔心「陽光反射會刺傷小朋友的眼睛」而上色，非常貼心。

帶領志工 把校園變彩色

「進興阿伯」一早到校後，先澆花、巡視三公頃大的校園，並帶領犯了微罪的新北地檢署社區睦鄰志工粉刷牆面、鋪水泥，十年來帶過一萬人次睦鄰志工，不只教他們勞動，也鼓勵他們改過遷善，讓來自不同社會背景的志工心服口服，有不少人重回生活正軌後，仍打電話向他請教人生的方向。

陳進興經常爬梯刷油漆或修繕，數年前不慎摔下，當場左手摔斷、左腳粉碎性骨折，躺在病床上等開刀時，還繼續用LINE教導同事如何分工，休息沒幾天就請太太推著輪椅，帶他到學校監工。此外，校內有獨自北上租屋的教師或獨居的教師生病，他也會提著飯菜前往探視關懷，服務熱忱讓全校師生備感溫馨。