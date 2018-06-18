〈台北都會〉端午划龍舟 北、基參賽隊伍變少了

2018-06-18

民憂傳統沒落 籲政府重視

〔記者陳心瑜、俞肇福／綜合報導〕今天是端午節，新北、基隆兩市都舉辦應景的划龍舟競賽，新北市昨天、今天在蘆洲微風運河舉行，共有來自卅一個國家、九十六隊參賽，比去年少了四隊；基隆市今天在八斗子漁港比賽一天，有廿二隊參賽，也比去年減少兩隊。關心龍舟賽的民眾憂心傳統競賽沒落，呼籲政府要重視。

大龍門檻高 新北擬換小龍

「新北市議長盃龍舟賽」主辦單位新北市體育會表示，今年比去年略減四隊，可能是競賽的龍舟都是「大龍」所致，需要十九名選手同時操槳；明年考慮購買像台北市一樣的「小龍」，只要十名選手就能組隊，降低參與的門檻。

有選手反映，賽事組別應該區分競技組及全民娛樂組，例如新北市常勝軍「萬家香」隊幾乎是國手組成，一般民眾很難打敗、興趣缺缺，應設計讓一般民眾留下紀念意義的賽制，例如規劃長青組或青少年組，向上、向下拓展龍舟賽的參與人口。

基隆新龍舟 爭取補助傳承

基隆市今年也少了兩隊，教育處體健科科長李上泰表示，往年還有高中職男子組、女子組，國中男子組與女子組，學生需要花時間投入練習，有家長反對，才取消國中組，參賽隊伍也減少。

協辦基隆龍舟賽多年的八斗高中學務主任吳志清說，隊伍逐年減少，除了家長反對，外縣市的獎金比較高，社會組的隊伍跑到外地拚高額獎金，也造成基隆的比賽隊伍減少。

教育處表示，市府非常重視龍舟賽的傳統競技，今年新購六艘龍舟投入賽事，並爭取中央與其他單位補助，希望端午節划龍舟的傳統能繼續傳承。

兩地激戰 總決賽今天爭霸

「第八屆新北市議長盃龍舟賽」昨天、今天在蘆洲微風運河舉行，男子組三連霸強隊「萬家香」、常勝軍「新北市政府消防局」、去年奪冠的女子組「法商法國巴黎保險集團」等隊伍一決高下，爭取與去年相同、總額高達二一六萬多元的獎金。

昨天是各組的預賽、複賽，今天上午八點半起有各組的半決賽，各組總決賽今天下午兩點起舉行，精彩可期。

基隆市「端午龍舟競賽暨嘉年華會」今天在八斗子漁港登場，現場還有限量的「午時立蛋」應景活動，主辦單位準備八百份香包贈送，會場的園遊會公益攤位準備有獎徵答。

今年的基隆龍舟賽報名隊伍有社男組十一隊、社女組四隊、機關團體組七隊，總獎金十五萬五千元。去年蟬聯八連霸的「基隆市環保局」希望締造九連霸佳績，其他參賽隊伍也來勢洶洶，戰況激烈。