〈北部〉佔地賣西瓜挨罰 輪椅兄：先安頓12歲弟

2018-06-18

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「來買西瓜！」因行動不便得坐輪椅的鄭嘉慶，帶著十二歲弟弟在宜蘭縣羅東鎮南門路擺攤賣西瓜，頂著烈日叫賣；有網友看得不捨，在臉書貼文號召網友「用新台幣幫忙下架」，雖獲得響應，但因屢遭檢舉違規佔用人行道，昨被迫搬走；鄭嘉慶無奈說：「下一步不知道要去哪裡？」

鄭嘉慶父親是貨運司機，平常南來北往載貨，九日從花蓮載了一車西瓜到宜蘭賣，原本西瓜放在貨車上，無奈日前被貨主叫到花蓮載貨，西瓜被迫搬放置人行道，交由兄弟倆販售。

廿一歲鄭嘉慶因車禍雙腳不便，需靠輪椅行動；十二歲弟弟鄭嘉鴻則是趁著小學畢業空檔，到場協助挑選、搬運西瓜，還得負責哥哥起居；兩人就靠著一攤西瓜在羅東生活一週，引起路人注意。

「希望能快快幫家裡分擔壓力。」鄭嘉鴻說，爸媽工作辛苦，只希望快點將西瓜賣完。兄弟倆在宜蘭並無住所，晚上就睡在小轎車上，盥洗、上廁所就找超商解決。

不過，因擺放地點位在人行道，多日來已被檢舉，警方也開罰多次；有網友認為「辛苦人做辛苦事、多點同理心體會」；但也有人說「在卡車上賣還無所謂，這樣佔據人行道就太誇張」。

由於民眾一再投訴，昨天拜託友人前來幫忙搬走西瓜，另尋位置擺放。鄭嘉慶說，爸爸在外載貨，沒辦法放下工作到宜蘭，每次罰單只能無奈收下，只希望西瓜能趕快賣完「賣多少算多少」；至於下一步怎麼打算，他無奈地說，只能先安頓好弟弟，再來想西瓜要怎麼處理。