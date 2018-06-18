〈北部〉花蔬擴建 2年後完工拚觀光

2018-06-18

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣蔬菜運銷合作社（簡稱花蔬）原址建築體老舊，啟用迄今約達廿六年，因拍賣場容積有限，加上市場設備不敷使用，經中央核定一億元擴建經費後，歷經二年規劃設計、四次流標，昨終於動土。占地逾一千坪的三層樓建物，預計趕在二年後完工，將朝果菜市場觀光化目標邁進。

花蓮縣第二期綜合發展實施方案「花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫」，昨在原果菜市場旁停車空地，舉行擴建動土典禮，新址位處吉安鄉中央路旁，緊鄰民治路與北安街，屬都市計畫農業區土地，總基地面積一千七百多坪，包含附屬停車場使用，已取得建造執照。

擴建經費 中央核定一億元

「花蓮縣果菜批發市場跨域結合發展計畫」共分二期執行，由縣府協助向國家發展委員會、行政院農業委員會及農糧署爭取總經費一億元。第一期是拍賣場遷建，將原市場遷移至目前擴建的臨時停車場位置，提供農民一個多功能交易場域，具備完善的銷售平台與管道；第二期則是原市場整建，修繕雜亂、飽和的市場空間。

花蔬理事主席李順德說，擴建市場計畫預計在一○九年八月完工，空間設計將滿足未來拍賣場進貨量及拍賣空間需求，並建置蔬果農業檢驗收件室、農民農作訓練中心及產品分級包裝整理室等，落實安全農業。

李順德說，新的批發市場也會著重規劃產銷履歷及有機農產品專區，建立可追溯紀錄，確保消費者食用安全，並強化服務產銷雙方，原果菜市場則會作為食農教育基地，與新市場相互結合，發展更具效率、健全的果菜批發市場業務。

縣長傅崐萁說，擴建案建築的設計理念，主要運用鋼材延展性並順應基地特性，結構體為傳統鋼筋混泥土，外覆鋼框架增加垂直遮陽，展現拍賣意象，完工後除可成為花蓮新的地標性建築，將朝向觀光化發展，提高整體農產價值。

花蓮菜價平穩 外來小葉菜漲2成

〔記者王峻祺／花蓮報導〕南台灣豪雨，短期葉菜類受災，造成全台菜價小幅上揚，花蓮因未受大雨襲擊影響，在地菜農「淡定」收成，整體端午節果菜拍賣交易量供貨充足、價格平穩，唯獨外來「小葉菜類」受波動，漲幅約二成。

花蓮果菜市場李姓攤商說，花蓮小葉菜大部分是外來菜，因中南部受豪大雨影響，上週原批發價三公斤僅約八十元，但目前小白菜等種類均漲到一百卅元至一百四十元間，其中Ａ菜上看兩百元；本地小葉菜賣像雖不好，但價格平穩、未受影響。