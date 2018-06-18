〈北部〉外籍移工組5隊 宜蘭龍舟賽添異國風

2018-06-18

〔記者張議晨、王峻祺／綜合報導〕今天是端午節，各縣市昨起陸續辦理龍舟競賽。宜蘭縣外籍移工今年組成五支隊伍，參加宜縣龍舟錦標賽，用「生疏、不一致」的動作奮力划向終點，臉上貼著母國國旗及台灣國旗的菲籍移工笑說「志在參加，不在得名」；而在花蓮壽豐鄉鯉魚潭登場的「二○一八世紀飛天龍‧鯉魚展競技」，今年共五十隊勁旅參賽，花蓮縣長傅崐萁一早也擔任奪旗手，率各局處首長進行表演賽，成功奪標獲得全場掌聲。

宜蘭縣龍舟錦標賽昨天上午在冬山河親水公園登場，展開為期兩天賽事，共有四十七隊、一千二百多人參加。除鄉鎮市公所及社會人士，還有五支講著印尼、菲律賓、越南、泰國等語言的移工參與競賽，為賽事添上些許異國風情。

宜蘭新型競技龍舟 獎金30萬

今年龍舟賽優勝獎勵金提高至卅萬元，並改用新型競技龍舟，也將競爭最激烈的公開男子甲、乙組合併為公開男子組，讓賽事刺激度升級。

去年亞軍冬山鄉公所表示，今年過完農曆年後，龍舟隊成員就開始集訓，每週練習四天，昨天首日賽事全勝，今天的決賽也會全力以赴，希望一舉拿下男子冠軍。

花蓮龍舟賽 破紀錄獎金雙倍

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處今年與花蓮縣政府合辦龍舟競賽，昨早在壽豐鄉鯉魚潭引燃戰火，今下午將舉行閉幕式，五十隊勁旅中有廿二隊為競技組，另廿八隊則是今年首度開放參加的體驗組。

競爭最激烈的大型龍舟公開男子組，今年將由花蓮縣警察局、消防局、花蓮高工等隊，上演激戰戲碼、搶奪冠軍寶座，冠軍隊伍除能獲得高額獎金外，若可破往年最速紀錄隊伍，將再加碼一倍獎金，讓各界好手躍躍欲試。