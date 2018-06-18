〈北部〉三義救護站入厝 當鄉親「守護神」

2018-06-18

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義救護協會所屬的三義救護站，成立二十四年來，由於原址已不再續租，最後在鄉內廣盛村三興橋北側覓得六百坪土地興建，昨天歡喜入新厝。三義救護協會理事長劉欽格強調，未來將全天候定點、全年無休的「聞聲救苦、及時解難、全心奉獻」，矢志成為三義鄉親的「守護神」。

三義救護站成立於民國一九九四年，是苗栗縣最早成立的地方救護隊，站內四十多位男女志工全天候投入緊急救護工作，平均每月至少出勤五十次，迄今出勤超過一萬五千次。此外，還提供安寧返家、居家關懷及二手醫療器材讓鄉民免費借用。

由於之前在廣盛村八股路的救護站已不再續租，找了八處地點均一波三折，經三義鄉長徐文達及地方人士奔走，終於向地主承租廣盛村三興橋北側六百坪用地，每年租金六萬元，十年一租。

新救護站去年底動工興建，採組合屋結構，昨天歡喜入新厝，由苗栗縣長徐耀昌等人剪綵啟用，並邀請舞獅表演熱鬧慶祝。

劉欽格指出，協會目前有隊員四十二位，目前平均年齡約四十五歲，已召募六位年紀約三十歲新血加入，盼能薪火相傳；未來協會的醫療輔具流通中心，也會結合苗栗縣政府輔具資源中心的資源，擴大提供免費借用服務。

劉欽格說，新會址從整地到完工，約五百六十萬元經費，感謝在地企業及善心人士相助，讓救護志工能無怨無悔全心奉獻，守護三義鄉親的健康。