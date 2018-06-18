〈北部〉竹市連3年不開國中教師缺額

2018-06-18

國小、幼兒教師缺80人 月底辦甄試

〔記者洪美秀、黃美珠、張勳騰／綜合報導〕受少子化衝擊，新竹市已經連續三年未開國中教師缺額，國小及幼兒園教師今年缺額則近八十名，預定六月三十日舉行聯合甄選筆試，七月五日複試。

竹縣、苗縣今年也未開國中教師缺

新竹縣與苗栗縣今年國中教師也沒有缺額，新竹縣國小、幼兒園教師甄選，六月卅日筆試，七月十五日口試；苗栗縣則是六月三十日初試，七月十四日複試。

新竹市教育處表示，受到少子化減班衝擊及公費教師補足等影響，新竹市已連續三年未開國中教師缺額，去年連國小及幼兒園也未開缺，前年則是國小與幼兒園僅開五十多名缺額。

教育處表示，相較於其他縣市，新竹市雖較晚受少子化衝擊，但仍避免不了。今年只開國小及幼兒園教師缺額約八十名。

其中國小教師開缺類別包括普通教師、體育、資訊、輔導、英語、本土語言閩南語、音樂和專任輔導教師，還有特殊教育類及幼兒園教師等類別。

竹市國中12超額教師 採校際協調解決

教育處表示，今年新竹市國中有十二名超額教師，已採校際教師員額自行協調調度解決，多數學校若有單科教師不足，也多以聘任代課老師因應，因此不開缺。不過，教育處要求國中教師參與課程研習及特色課程規劃，因應明年上路的一○八課綱，避免因國中無新進教師，影響教學內容。

竹縣、苗縣國小教甄 月底登場

新竹縣與苗栗縣今年國中教師也沒開缺，新竹縣國小、幼兒園教師甄試則有八個類別，每個類別缺額兩名到卅四名不等，其中國小英語、體育老師是三年來首次有需求，共需廿六名；普通類科國小老師吸引四百多人報考，最為搶手。

苗栗縣政府教育處長徐永鴻說，苗栗縣國小專業輔導教師缺額八名、一般特教教師缺額五名、巡迴特教教師缺額九名、幼教教師缺額六名，目前已完成報名。