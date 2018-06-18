〈北部〉林口長庚周邊機車違停 明起拖吊

2018-06-18

〔記者陳昀／桃園報導〕林口長庚醫院看病、探病人潮多，常有民眾將機車違規停放在人行道上，讓身障輪椅族無法暢行，市府交通局鑒於開單嚇阻效果不彰，明天起將會同警方每日在周邊七個路段執行拖吊，前期會先放置在鄰近停車場保管，七月四日起移置到桃園區拖吊保管場，也研議在其他地區執行「人行道淨空」措施。

明起實施「人行道淨空」的七個路段為：龜山區文昌一街、復興北路、復興一路、復興三路、文化一路、文化二路及文化三路。

市府交通局停車管理工程科科長魏光譽指出，龜山區沒有拖吊保管場，林口長庚醫院周邊過去都是由警方對違規者開立「違規停車逕行舉發標示單（俗稱白單）」，處六百元以上一千二百元以下罰鍰，但違規停車情況依舊嚴重，考量後決定委託業者執行為期近半年的拖吊，希望能嚇阻違停機車佔用人行道情形。

魏光譽表示，明天起每天上午八點至晚間八點止，七處路段將嚴格拖吊違規車輛，前期會先將違規機車移置到龜山區公十八停車場（龜山區文二一街三之一號）；七月四日起至十二月卅一日，違規車輛就會移置到桃園區拖吊場（桃園區永安北路一百一十二號）。

交通局副局長張新福表示，不少機車騎士習慣將機車停放在離目的地最近距離之處，夜市、火車站周邊等商業區的違規情形也很嚴重，考量林口長庚醫院周邊有眾多身障輪椅族及就醫人口，因此決定先從此處執行人行道淨空，後續會評估擴大實施。