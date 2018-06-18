〈北部〉百年龍潭龍舟賽 164隊爭龍王

2018-06-18

〔記者李容萍／龍潭報導〕有百年歷史，被行政院客委會列為「客庄十二大節慶」的龍潭龍舟賽，昨起一連兩天在龍潭大池進行複賽和決賽，今年以「乙未客家戰役文化季—龍潭歸鄉文化節」為主題的龍舟賽，有一百六十四支參賽隊伍，各隊精神抖擻、熱血沸騰，卯足全力爭奪最高榮譽及十五萬元獎金的「龍王」寶座。

總獎金九十六萬餘元的龍潭龍舟賽，賽制獨創的「龍王戰」將於今天下午四點登場，由與賽各組別中成績最優者進行較勁，也是每年最受矚目的賽事，去年賽事由黑馬「大溪高中」學生以○．一秒之差擊敗歷年公開男子組的強隊「龍元宮」摘下龍王寶座，震撼全場。

今有水上高樁獅王爭霸賽

龍潭大池神龍路側昨天與今天也有水上高樁獅王爭霸賽，來自全國各地的十支獅隊爭奪四十萬元總獎金，獅隊在一．二公尺至二．三公尺不等的水上高樁「飛獅」競技，令人嘆為觀止，同時也穿插客家獅表演。

市長鄭文燦昨主持開幕式表示，市府在龍潭大池推動吊橋重建、水岸改造和水質淨化三大工程，完成後，龍潭大池就將展現新風華。

龍舟賽的開幕表演，由市府首長隊、國際隊、桃園客家青年會、中央大學客家學院分別展開PK，場外從上午十點至下午四點安排哈客水浪漫音樂會，晚間七點半、八點半也都各有五分鐘的五彩水舞秀。