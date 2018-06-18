〈北部〉防被誤停車 桃園機車待轉區擬變色

2018-06-18

七月底前擇定30處Ｔ字路口試辦

〔記者陳昀／桃園報導〕常有馬路三寶誤將Ｔ字路口的機車待轉區當停車格用，市府交通局檢討認為，現行機車待轉區多劃設白色格線，與汽車停車格外觀相似，導致汽車違規停放情形時有所聞，為避免再誤認，將試辦於待轉區加劃黃色內框與箭頭，七月底前擇定三十處Ｔ字路口劃設，後續視成效擴大辦理。

市府交通局交通工程科長黃錦虹指出，許多十字、Ｔ字路口因應機慢車兩段式左轉需求，會劃設白色格線的待轉區標線與字樣，但因為「待轉區」字樣為熱拌材質，容易造成機車打滑，若有用路人反映大都會取消字樣。她說，因Ｔ字路口的待轉格就緊鄰路邊，格內若沒有「待轉區」字樣，與一般停車格外觀差異不大，確實有部分汽車駕駛會誤停。

加劃黃色標線內框與箭形圖案

黃錦虹說，為了提高機車待轉區辨識度，將試辦劃設黃色標線內框與箭形圖案引導，先期擇定三十處Ｔ字路口待轉區試辦，原則上各行政區都會選一處，會於桃園區大興西路二段與寶慶路口、龜山區復興一路與復興北路口等處劃設，七月底前會完成，若效果良好再擴大辦理。

市府警察局交通警察大隊執法組長陳國煌指出，汽車違規停放機車待轉區並未獨立統計開罰狀況，會視同違規停車開罰九百元，執法時並不常見，比較多的是汽車停等紅燈時違規超前佔用機車停等區，今年以來已取締一○三七件。

陳國煌說，將汽車違規停放在待轉區者，有不少人是貪圖方便，事後申訴時才找藉口，誤認可能性不高，交通局劃設黃色內框的做法可避免執法時的誤解與糾紛，警方將加強取締，民眾也可拍照舉發，但得在七天內送往交通警察大隊才有效力，但無檢舉獎金。

長期提倡取消機車兩段式左轉的市議員王浩宇認為，Ｔ字路口根本不需要機車待轉區，因為尖峰時段待轉車輛經常滿出待轉格，「待轉變待撞」，如果再遇到違規停放的汽車，騎士會更危險。