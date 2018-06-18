〈中部〉折抵小黃、就醫費 台中敬老愛心卡升級

2018-06-18

部分負擔及掛號費 7月15日起可折抵

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市「敬老愛心卡」因功能及使用範圍受限，實際使用率偏低。市府為改善「看得到、用不到」問題，昨宣布服務再升級，七月十五日起可折抵醫療院所及衛生所就診、掛號等費用，九月擴及計程車費，讓市內六十五歲以上長者更有福。

市府說，六十五歲以上（原住民五十五歲以上）及領有身心障礙手冊或證明者，可申請敬老愛心卡，每月自動儲值一千元等值之點數（原住民一千五百元），符合申請資格者有四十四萬七千人，其中卅三萬四千多人申請，申請率達七成四九。

但愛心卡只能搭乘市區公車及公路客運，市府又推動大眾交通運輸十公里內持卡搭乘公車免費政策，對持卡者而言，受惠幅度有限，曾經使用的人數僅占符合資格者的二成五，被質疑「看得到、用不到」。

為因應智慧交通及行動支付的趨勢，市府決定擴充可折抵具悠遊卡或一卡通行動支付功能的計程車乘車費，及全市衛生所、合作醫療院所門診部分負擔及掛號等費用。

社會局長呂建德說，七月十五日起，持卡人可在衛生所折抵看診費用，市府也將邀請全市十九家（計廿院區）急救責任醫院，以及其他有意願裝設行動支付設備的醫療院所，提供敬老愛心卡折抵醫療費用，實際加入的醫院施行前會公布。

參考北桃 9月起擴及計程車資

交通部分，除維持既有公車及客運，交通局也將邀計程車業者商討機制，預計自九月一日起，參考北市及桃市擴及計程車乘車費。此外，市府也與立委和台鐵局展開協調，推動敬老愛心卡得以折抵搭乘火車費用，有進展就會進一步公布。