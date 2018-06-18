〈中部〉《全台唯一》鹿港魯班公宴 工藝品上桌祭祀

2018-06-18

108桌工藝品 今舉行重頭戲祭典儀式

〔記者張聰秋／鹿港報導〕每年農曆五月七日是工藝界巧聖先師魯班公誕辰，彰化縣鹿港鎮年年循古禮，有全台唯一的「巧聖先師祭祀活動」，今年也延續以往，但有越來越多來自外縣市的工藝家參加，其中不乏人間國寶及新秀作品，在一○八桌的工藝作品之中，外地人士占四成，讓「巧聖先師祭祀活動」更有看頭。

今年活動自前天起為期三天，內容包含工藝作品宴師祖、巧聖先師祭典儀式、鹿港巧聖先師會跋爐主、酬神舞台等等，其中，參加巧聖先師祀典的人員，包括禮讚生、五寶侍者、十大護法等，皆由知名工藝家擔任，而工藝作品宴祖師，饒富文化資產保存的價值，是年年活動壓軸。

昨天不少家長專程帶孩子前來，鼓勵孩子以藝術的角度，欣賞傳統民間信仰宴神的「看桌」內涵，活動今天將進入重頭戲的祭典儀式，預料掀起另一波前來「朝聖」的人潮。

8件作品出自人間國寶工藝家之手

而所謂的「看桌」，即是工藝家獻上的工藝作品，各自擺放在圓桌上，現場共擺設一○八桌「看桌」，有漆器、燈籠、木雕、錫雕、編織、獅頭等等，每一件都是精心之作，深具工藝內涵與特色，作品當中，六○件來自鹿港在地工藝、四○件來自外縣市工藝家、八件出自「人間國寶」工藝家之手，包括李秉圭、施鎮洋、陳萬能、施至輝、王清霜、李榮烈、張憲平、劉家正等人作品。

鹿港魯班公宴，是全台唯一以工藝作品為看桌祭祀祖師的文化資產活動，緣起於紀念工藝界的巧聖先師魯班公誕辰（農曆五月七日），二○○八年間獲彰化縣政府登錄為「無形文化資產—民俗及有關文物」。

活動依照傳統習俗，祀典中安排特殊的獻五寶儀式，台上的主祭官，依傳統習俗獻上「五寶」文公尺、墨斗、斧頭、大鋸、規矩，全以金屬打造出完美的工藝之美，展現在地工藝之精髓，祭典會場在統一鹿港文創會館登場，現場可說是工藝精銳盡出，頗具看頭。

  • 「看桌」工藝品不乏出自新秀之手。 （記者張聰秋攝）

    「看桌」工藝品不乏出自新秀之手。 （記者張聰秋攝）

  • 鹿港魯班公宴是全台唯一以工藝作品為看桌祭祀祖師的文化資產活動。 （記者張聰秋攝）

    鹿港魯班公宴是全台唯一以工藝作品為看桌祭祀祖師的文化資產活動。 （記者張聰秋攝）

  • 「看桌」作品有八件出自「人間國寶」工藝家之手，圖為陳萬能的錫藝作品。 （記者張聰秋攝）

    「看桌」作品有八件出自「人間國寶」工藝家之手，圖為陳萬能的錫藝作品。 （記者張聰秋攝）

  • 鹿港魯班公宴活動呈現古禮「看桌」樣貌，桌上擺放工藝品。（記者張聰秋攝）

    鹿港魯班公宴活動呈現古禮「看桌」樣貌，桌上擺放工藝品。（記者張聰秋攝）