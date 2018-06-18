〈中部〉《全台唯一》鹿港魯班公宴 工藝品上桌祭祀

2018-06-18

108桌工藝品 今舉行重頭戲祭典儀式

〔記者張聰秋／鹿港報導〕每年農曆五月七日是工藝界巧聖先師魯班公誕辰，彰化縣鹿港鎮年年循古禮，有全台唯一的「巧聖先師祭祀活動」，今年也延續以往，但有越來越多來自外縣市的工藝家參加，其中不乏人間國寶及新秀作品，在一○八桌的工藝作品之中，外地人士占四成，讓「巧聖先師祭祀活動」更有看頭。

今年活動自前天起為期三天，內容包含工藝作品宴師祖、巧聖先師祭典儀式、鹿港巧聖先師會跋爐主、酬神舞台等等，其中，參加巧聖先師祀典的人員，包括禮讚生、五寶侍者、十大護法等，皆由知名工藝家擔任，而工藝作品宴祖師，饒富文化資產保存的價值，是年年活動壓軸。

昨天不少家長專程帶孩子前來，鼓勵孩子以藝術的角度，欣賞傳統民間信仰宴神的「看桌」內涵，活動今天將進入重頭戲的祭典儀式，預料掀起另一波前來「朝聖」的人潮。

8件作品出自人間國寶工藝家之手

而所謂的「看桌」，即是工藝家獻上的工藝作品，各自擺放在圓桌上，現場共擺設一○八桌「看桌」，有漆器、燈籠、木雕、錫雕、編織、獅頭等等，每一件都是精心之作，深具工藝內涵與特色，作品當中，六○件來自鹿港在地工藝、四○件來自外縣市工藝家、八件出自「人間國寶」工藝家之手，包括李秉圭、施鎮洋、陳萬能、施至輝、王清霜、李榮烈、張憲平、劉家正等人作品。

鹿港魯班公宴，是全台唯一以工藝作品為看桌祭祀祖師的文化資產活動，緣起於紀念工藝界的巧聖先師魯班公誕辰（農曆五月七日），二○○八年間獲彰化縣政府登錄為「無形文化資產—民俗及有關文物」。

活動依照傳統習俗，祀典中安排特殊的獻五寶儀式，台上的主祭官，依傳統習俗獻上「五寶」文公尺、墨斗、斧頭、大鋸、規矩，全以金屬打造出完美的工藝之美，展現在地工藝之精髓，祭典會場在統一鹿港文創會館登場，現場可說是工藝精銳盡出，頗具看頭。