〈中部〉宣傳不足遊客減 草嶺盼觀光回春

2018-06-18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林古坑草嶺美景依舊，卻因缺少宣傳，遊客日減，端午節連假不見車流、人潮，不過，水濂洞、青蛙石、峭壁雄風下的小天梯風景壯觀雄偉，讓到訪者流連忘返，地方期盼遊客能回流。

早年聞名全台的草嶺十景包括斷崖春秋、蓬萊瀑布、水濂洞、又稱小桂林的峭壁雄風、奇妙洞、青蛙石、同心瀑布、斷魂谷、清溪樂園、連珠池等，其中有不經人工修飾的妙石、奇岩、瀑布溪流，令人嘆為觀止。草嶺受九二一大地震影響，一度因山區地層變動、阻清水溪而出現草嶺潭，之後又自然消失，但擁有天然原始的景色，仍十分具有觀光價值。

交通不佳宣傳少 美景被遺忘

前草嶺村長蘇俊豪說，草嶺在老一輩算是熱門觀光景點，近年各地出現不少新興景點，反而這個老景點沒落，除了交通條件不佳、沒有新亮點，加上宣傳少，很難吸引年輕人上山。

蘇俊豪說，端午連假水濂洞、蓬萊瀑布水量大增，飛瀑齊下，另在峭壁雄風下的小天梯也令人流連忘返，全盛時期假日一天有上萬人次進出，草嶺公路遊覽車絡繹不絕，如今草嶺街上商家門可羅雀。

一名陳姓遊客說，九二一地震前蓬萊瀑布曾設登山纜車，後來停止營運，但走步道也可欣賞在斷層下的溪水，氣勢磅礡，其他景點也都各有特色，可惜很少宣傳，實在可惜。

鄉長︰暑假會推避暑季吸客

古坑鄉長黃意玲指出，公所廣修步道，在草嶺一、二月推櫻花季，三、四月螢火蟲季，端午連假因為中央氣象局失準，讓遊客認為會碰上大豪雨，造成退團潮才沒有遊客上山，暑假會再推「避暑季」，找回草嶺遊客。

縣府︰地質觀光護照會納入

雲林縣府文化處觀光行銷科長蔣明新說，縣府正在推「地質生態旅遊」、五萬份觀光護照會納入草嶺山區，希望重振草嶺觀光。