〈中部〉嘉義行嘉吊橋電纜頻遭竊 警追賊

2018-06-18

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕別再偷了！嘉義市地標「行嘉吊橋」橫跨八掌溪至嘉義縣境，市府二年前花三百萬元加裝五百條ＬＥＤ光雕及十二盞投射燈等照明設施，入夜後多彩燈光變化，增添亮點，但去年以來竊賊看準當地人煙稀少，頻頻盜剪電線、破壞ＬＥＤ光雕條，讓吊橋夜間黯然失色，市長涂醒哲上週參加警察節慶祝及表揚大會時，要求警方全力追查，揪出竊賊。

轄區興安派出所長田志興說，去年八月查獲有水電專長的黃姓竊賊盜剪及毀損吊橋長八公尺電纜線，因電纜提供照明設備有迴圈設置，造成長五百九十四公尺電纜線遭破壞而失去作用，廠商損失約二十萬元；上個月又接獲廠商報案，指吊橋電纜線被盜，且有兩盞投射燈不翼而飛，及二百五十條ＬＥＤ光雕不亮、網路線被盜等情事，警方積極偵辦。

田志興強調，行嘉吊橋地處偏僻，設置巡邏箱巡簽，吊橋南、北岸入口有裝監視器，即使竊賊在橋面下犯案，周邊路口也設有監視器，呼籲竊賊不要以身試法。

市議員黃露慧日前在市議會定期會市政總質詢時關心此事，市府工務處長李建賢回應，市府已花三十萬元修復電纜線，目前吊橋可維持充足照明，民眾行走安全無虞，他允諾二個月時間完成ＬＥＤ光雕條等修復。

市府工務處土木科長王元利說，失竊地點多在人跡較少的吊橋八掌溪南岸，水利署第五河川局年底將在南岸新闢一條長五百二十公尺防汛道路，待完工後人車通行，可避免吊橋成為竊賊鎖定目標。