〈中部〉計人數系統故障 嘉縣天空走廊、地久橋行險

2018-06-18

地久橋計數器 阿管處允一週內修好

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣竹崎鄉竹崎親水公園「天空走廊」紅外線容留人數感應系統去年底故障後，公所逕予拆除，番路鄉觸口「地久橋」附於柵欄裡的人數計數器也故障月餘，兩處都無法控管通行人數，遭批罔顧遊客安全，對此，竹崎鄉代理鄉長郭良江昨說假日以人工控管「天空走廊」通行人數；阿里山國家風景區管理處長馬惠達則承諾一週內修好地久橋計數器。

天空走廊 假日暫聘人工控管

郭良江說，天空走廊二○一四年啟用時，在入口螺旋梯與橋上設有容留人數感應裝置，但因無防水設計，電子零件易損壞，去年底有民眾反映系統故障，如同裝飾品，才決定拆除；經評估改設全防水的感應系統費用至少六十萬元，公所財政拮据，目前以聘僱臨時工方式，在假日上午八點至下午五點控管上橋人數在一百五十人內。

縣府︰可添購地久橋同款計數器

嘉縣文化觀光局副局長李茂鐘認為，派臨時工控管人數，短期雖可增加就業機會，但平日無人控管，仍有橋梁乘載過重的風險，長久之計應重設感應系統，建議添購與地久橋所用的計數器，每套價格不到十萬元，能有控管功效。

竹崎鄉民胡順發觀察，平日仍有遊覽車載著逾百名遊客至竹崎親水公園遊覽，天空走廊更是必遊景點，現在平日無人控管人數，一旦超載恐釀意外，且橋上的感應裝置拆除後，線材外露、生鏽，有礙觀瞻，有損觀光形象。

台十八線觸口段旁的人行吊橋「地久橋」最多容留四十五人，柵欄附設的計數器故障一個多月，西側橋頭顯示人數的液晶面板上蓋不翼而飛，露出內部電子零件與線材，貽笑大方。