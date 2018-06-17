〈南部〉米啟菱嘉年華 行銷官田米、菱角

2018-06-17

〔記者楊金城／官田報導〕「友菱友雉遊官田」菱角季系列活動，昨在官田國中「可食地景」的水田舉辦「啟菱」種下菱角，象徵啟動菱角季，未來長達半年推出音樂會、文學、表演藝術、「米啟菱」（米其林諧音）嘉年華與手作工藝等活動，行銷官田米和菱角兩大產業觀光。

國家發展委員會副主委曾旭正到場與官田區長顏能通、成功大學社會責任推動中心副主任陳世明及成大、官田國中學生一起穿上「青蛙裝」，下田種下菱角苗，體驗農民種菱的辛苦。菱角苗已開出白色小花，菱角是花開在水面上，菱角長在水裡，非常有趣，讓學生大開眼界。