〈南部〉AI助農業 無人機巡果園噴藥

2018-06-17

國內首見 農業光電機器人自造競賽

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕台灣農村高齡化嚴重，勞動力不足，南科管理局主辦國內首見的農業光電機器人自造競賽，年輕學子們運用ＡＩ進行創作，可以犁田、除草、驅鳥、搬運，還有果園的檢測維護、巡航噴灌，甚至揀土豆、抓福壽螺等，創意十足。

成大航太系農用無人飛機 奪第一名

經過評審後，由成大航空太空工程學系的「台灣自製農用無人飛機」勇奪第一名，獲得八萬元獎金；這項設計結合了自動巡航的噴藥、澆灌等功能，操作員只需事先規劃好路徑，在生產管理上提供更快速、健康的解決方案。

南科管理局局長林威呈表示，ＡＩ在農業用途相當廣泛，除了解決高齡化的勞力荒之外，栽培管理的實務操作上可以更有效率，如施肥的精準度提升，能避免浪費，對於病蟲害的診斷，也會比人腦更快速。

這場活動在交通大學台南校區舉行，逾三十支團隊參加，初賽後，十二強晉級，昨一決勝負，各組除了設計專業功能的機器人，有的還製作模擬場景，先簡報說明，隨即實際操作，各自展開精采創意。

學子設計運用 防治福壽螺、揀土豆

入圍的十二強之中，有三支團隊是高中生，與碩士班、大專院校等選手同台較勁，表現毫不遜色；尤其是「智慧化之福壽螺卵偵測裝置」，學子們設計風力船搭載攝影機，代替農民「巡田水」，創意令人矚目。

這套偵測裝置是由文華高中學生設計，透過風扇帶動，如同履帶車在田間水道穿梭、巡查，並運用了ＲＧＢ轉ＨＳＶ影像辨識，即時瞭解福壽螺的危害程度，進而採取相關的防治措施，贏得評審青睞，榮獲第三名。

參賽作品都以農業議題、農事相關為設計發想，如農產搬運、農害巡航、農用無人機，還有篩選花生、智慧犁田、果園管理，以及自動化的除草、驅鳥、灑水、取物等系統，琳瑯滿目。