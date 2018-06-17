〈南部〉涉收賄包庇電玩弊案 6官警不起訴

2018-06-17

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄地檢署偵辦警方涉嫌收賄包庇電玩弊案，去年十月大動作搜索、傳喚曾在高雄市警局督察室維新小組與行政科專勤組服務的六名官警，歷經七個多月偵查，近日確認六人金流無異常，罪證不足，統統不起訴。

獲不起訴的官警分別為左營警分局督察組林姓前二線三星組長（現任行政科警務正）、苓雅分局行政組林姓前組長（現任秘書室警務正）、苓雅分局交通組魏姓警員、保安大隊黃姓小隊長及刑警大隊王姓小隊長，以及另案涉貪污治罪條例已被判十六年而遭停職的二線三星警官林振宏。

六人都曾在高雄市警督察室靖紀小組的前身維新小組，或已在二○一六年廢除的行政科專勤組任職，任職期間負責取締電玩、色情。

警感嘆︰已先被打五十大板

涉案員警收到不起訴處分書後，有人感嘆「不死也剩半條命」。當初僅因遭搜索，馬上被調非主管職務，也有人受處分或列輔，「已經先被打了五十大板」，尤其這段期間承受他人異樣眼光的痛苦，無法言喻，所幸終獲清白。

高雄地檢署偵辦楊姓電玩業者找綽號「阿林仔」的劉姓離職警員當「白手套」，按月向李姓電玩業者收錢涉嫌行賄官警，檢方根據業者桌曆記載及秘密證人指證內容，去年十月十五日搜索六名官警，以涉嫌貪污罪偵辦。

高雄地檢署調查六人與劉姓離職警員及業者的關係，以及個人及一等親的金流，認為均無異常金流，且劉在另涉詐欺及洗錢案中，否認交付賄款給這六人，無其他積極證據證明六人犯行，近日以罪嫌不足，將六人不起訴。

高雄市警局督察長劉祥浤昨表示，市警局還沒收到檢方的不起訴處分書，將在接到處分書後再開會決定如何處理。