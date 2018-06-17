〈南部〉上架秒殺 加拿大超市擬設高雄蔬果專區

2018-06-17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄首選品牌蔬果今年再度進軍加拿大溫哥華與卡加利雙城，各樣優質水果一上架動輒秒殺，迫使超市數度追加進貨；超市經理告訴到場促銷的高市府官員，想建立高雄首選蔬果專區。

發展長途冷鏈保鮮儲運是關鍵

高市副市長蔡復進認為，國際蔬果貿易極度競爭，台灣農產品要進入加拿大等高所得市場，除需具備生產履歷或國際認證，能依不同蔬果特性、發展長途冷鏈保鮮儲運更是關鍵，唯有掌握優質保鮮技術，才能在激烈的國際市場中站穩。

高雄首選品牌深耕海外市場多年，高市副市長蔡復進近期率高市各農會總幹事與農業局團隊，帶著芭樂、紅龍果、金煌芒果、玉荷包等高雄在地水果跨海促銷。

農業局表示，去年高雄首選品牌首次進軍加拿大第三大城卡加利，大獲市場好評，超市不斷追加進貨；這回高雄再次將蔬果帶到卡加利聯達超市舉辦卅場試吃推介會，同樣一上架便被秒殺，超市頻頻追加進貨。

超市經理Walter Huang事後向官員表示，高雄首選蔬果熱賣程度，讓人想在超市建立「高雄首選蔬果專區」。

在超市推介試吃活動外，高市今年首次將在地特色蔬菜野蓮及高麗菜，與當地十家知名餐廳合作開發特色料理，消費者接受度相當高。

餐廳業者形容野蓮是可塑性很高的食材，不論做涼拌、熱炒、煮湯都很好吃，很開心在國外也能吃到台灣好菜。