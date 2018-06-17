〈南部〉高捷悠遊卡加值機 預估7月初上路

2018-06-17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司指出，悠遊卡在高捷全線機器加值系統已建置並測試完成，預估七月初即可提供服務，確切時間須尊重悠遊卡整體規劃；一旦加值開通，代表高捷與悠遊卡為期兩年的加值系統大戰劃下句點。

悠遊卡於二○一六年七月嗶進高捷，因一卡通早一步進北捷，加上悠遊卡與高捷對加值系統改置分攤金比例有不同認知，導致悠遊卡在高捷車站內可使用卻無法加值，數度引發高捷與悠遊卡雙方隔空交火。

也因為無法在高捷車站加值，悠遊卡未符合高雄輕軌相關規定、無法在輕軌上使用，使得加值爭議火上加油。

行政院調解 雙方完成契約簽訂

經過行政院居中調解，高捷及悠遊卡今年初協商終於有突破性進展，雙方以乘客權益優先為考量，各自讓利、完成契約簽訂，宣佈於今年二月十三日起，悠遊卡可在高雄捷運各車站進行人工加值，同時推動機器加值建置與測試。因為加值爭議有解，悠遊卡也從今年二月十三日起，正式嗶進高雄輕軌，讓悠遊卡持卡者也能享有輕軌刷卡優惠。

經過數月建置與測試，高捷近期證實悠遊卡在高捷各車站的機器加值系統已大致完備，預期七月初即可提供加值服務；但正確的開通時間，仍須尊重悠遊卡規劃期程。

公共腳踏車系統 暑假可開放悠遊卡

此外，高雄市公共腳踏車系統也完成軟體修改，預計暑假可開放使用悠遊卡租借，確切時間一樣須由悠遊卡決定。高捷統計，目前四種可用於高捷的電子票證裡，以一卡通比例六十七．三七％最高，其次為悠遊卡十八．五五％、愛金卡二．六七％、遠鑫卡○．三五％，現場購票十．六七％（今年一到四月平均）。