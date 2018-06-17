〈南部〉連續大雨 台東一期稻作零星倒伏

2018-06-17

〔記者張存薇／關山報導〕西南氣流持續引進水氣，台東縣連續多天下雨，昨天也持續發布大雨特報，台東市、縱谷鄉鎮一期稻作倒伏零星災情，池上鄉農友魏瑞廷指出，幸好雨勢、風勢不算太大，倒伏情況不算太嚴重，但擔心雨勢持續會影響收成，台東縣農業處副處長許家豪表示，台東縣水稻災情預估未達天然災害救助標準，但如果強降雨造成更大損失，將評估是否向中央申請專案救助。

關山鎮立圖書館昨舉辦「走動式閱讀」活動，剛好是介紹水稻為主題的「鋤禾日當午，食在好幸福」親子體驗，邀請池上有機稻米青農魏瑞廷帶領親子了解稻米的成長，「全美行」便當店業者林金樺也現場講解壽司製作體驗，親子互動好開心。

關山鎮立圖書館旁水稻田出現倒伏，魏瑞廷也帶領小朋友了解成因，小朋友不解地問「為什麼水稻會軟腳？」。魏瑞廷說，部分農地排水不良、或因為機器施肥造成肥料不均，「照顧太好的稻子吃太多氮肥」才會倒伏，部分農民早有預防，在雨勢來前一、兩週「曬田」，也就是不再引水到田裡，因此這波降雨未讓田間充滿過多水分。

他說，只要雨勢不要再下大、也不要強風，一期稻作應該沒問題。只是縱谷水稻多與米廠契作，必須等公所檢驗農藥殘留發出認證標章後才能採收，否則也無法交給米廠，呼籲農民不要心急搶收。