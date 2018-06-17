〈南部〉拆大同戲院引質疑 台東縣府：暫緩

2018-06-17

民眾指未經結構鑑定 拆掉地標可惜

〔記者張存薇／台東報導〕許多台東人共同記憶的「大同戲院」因火災停業多年，也因股東眾多、難以整合重建，台東縣政府建設處原訂十九日拆除，卻遭民眾質疑未經結構鑑定就拆掉在地地標很可惜，建設處副處長蔡勝雄表示，暫緩拆除，會再與業主討論。

台東縣全盛時期有四、五十家電影院，台東市大同戲院建於一九五八年，但隨著影視產業在一九八○年代走下坡，到一九九一年年全縣僅剩大同戲院苦撐，二○○九年凌晨一場大火，則讓大同戲院付之一炬，屋頂全部倒塌損毀，台東縣長達四年時間無電影院，二○一三年秀泰影城開幕，民眾才有電影院可去。

王姓民眾回憶，台東市最多有七家戲院，大同戲院原本是一個大廳，後來改成最多十聽、又變成六廳，但因為設備老舊也有味道、又只播外縣市下片的二輪片，真的經營很困難。

大同里長吳佳真表示，已向縣府爭取多年，就是希望拆掉大同戲院這個「危樓」。

大同里長︰爭取多年盼拆除

她無奈的說，大同戲院股東有七十多個，再加上多年未營業，股東雖然多願意拆掉，但卻沒無力處理，二○一五年尼伯特颱風、今年花蓮強震等多次侵襲，大同戲院只剩牆面，後方三層樓高的牆面持續水泥塊剝落，緊鄰的成功路居民都很擔心有一天倒塌，再加上今年過年街友入侵，引發治安疑慮，在地都很希望拆掉、確保安全，保留先做空地之用。

建設處副處長蔡勝雄指出，縣府接獲陳情，也曾到現場會勘、並發函要求地主自行拆除、近日時限已過，因此排定十九日拆除，既然民眾有疑慮，十九日機具不會進駐。

吳佳真表示，雖然大同戲院是很多台東人的回憶，但是並非歷史建築，股東陳先生也蒐集不少資料，並願意提供做為文史紀錄之用。