〈南部〉豪雨亂連假 琉球退房高達6成

2018-06-17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕豪雨打亂民眾端午節連假遊興，屏東墾丁地區飯店及民宿退房率增加一成，東琉線交通船昨天復航，但遊客不多，琉球鄉旅宿業連假首日退房率高達六成，業者無奈。

東琉線交通船恢復 湧返鄉人潮

受豪雨影響停航的東琉線交通船昨天恢復航班，一早就出現連假返鄉人潮，中午前人潮就疏運完畢，下午風雨再襲，整個碼頭人潮稀稀落落。

延宕近一年的「鹽琉航線」，昨天因東琉碼頭風浪過大的關係，臨時開航，聯營船公司表示，早上東港沿海風浪大，機車上下船有困難，有數班交通船轉移到較平穩的鹽埔港登船，該航線正式首航預計於暑假上路。

小琉球商圈協會理事長劉宗修表示，小琉球以碧海藍天金沙綠蠵龜吸引遊客，但這波豪雨從東港溪上游帶來濁水、漂流木，攪亂原本清澈的大海，根本無法浮潛，民眾遊興大減，退房、延期者眾，本週末至少減少六成訂房。

屏東另一個知名景點墾丁，近來受消費糾紛的負面事件影響，業者盼端午連假帶來觀光客，但受到雨勢影響，車潮明顯減少，警方昨天統計南下經水底寮車輛最高峰一小時僅二千一百餘輛。

墾丁部分民宿 退房率達5成

墾丁福華大飯店表示，端午連假本來訂房客滿，受到下雨的影響，有一成房客因而延期；民宿業寄望端午連假能吸引年輕人遊客回流，卻碰上大雨攪局，有些退房率達五成，業者只能望雨興嘆。