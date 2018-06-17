〈台北都會〉拍到車禍拿獎金 半年發335件

2018-06-17

提供影像 每件至少千元獎金

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市交通事故一年超過三萬七千多件，但事故現場時常缺乏影像證據，難以釐清肇事責任，警察局與交通事件裁決所今年起增發獎金鼓勵，上路半年以來，多達三三五件車禍有民眾提供行車紀錄器拍到的影像，每件至少可拿到一千元獎金，成效相當顯著。

而成效相當顯著原因在於，就算是事故當事人的甲、乙雙方，本身也允許提供影像。另有四起由第三人拍照的車禍死亡事件，單件獎金高達五千元。

裁決所肇事鑑定課課長林柏湖指出，若有人用行車紀錄器拍到事故現場的影像，只要有助於釐清肇事責任，不分汽、機車，就算是肇事當事人提供的影像，都會提供每件一千元獎金。

今年截至六月十二日，北市共完成六四七件車禍事故鑑定，其中三三五件就是靠民眾提供的影像協助釐清，目前獎金已發出四十五件，剩下的還會逐一發放。

事故鑑定有影像 提升到44％

林柏湖指出，去年台北市發生的交通事故中，僅卅八％在事故鑑定時有行車紀錄器影像，今年至六月中為止，已提升到四十四％。

另一方面，警察局今年也另外發放獎金，除行車紀錄器外，連機車上裝有手機架，以手機拍到的影像也可提供，只要有清楚拍到事故發生經過，輕傷事故發放一千元、重傷事故發三千元、死亡事故則發放五千元。

交通警察大隊事故處理組組長林洸賢表示，今年已發出卅四件獎金，四件為死亡事故、每件五千元共發出兩萬元；另卅件為輕傷事故，共發出三萬元。

至於裁決所與警察局發放獎金的差異，林柏湖說，警方索取影像的對象，主要只針對目擊事故現場的第三方，且不限定是行車紀錄器影像；而裁決所是肇事甲、乙雙方都能提供，但只限定行車紀錄器影像。