〈台北都會〉丁守中打另類選戰 姚文智找陳菊拍宣傳片

2018-06-17

〔記者蕭婷方、蔡亞樺／台北報導〕年底台北市長選戰，民進黨市長參選人姚文智找來民進黨秘書長洪耀福擔任競選總幹事，昨還找來「花媽」、總統府秘書長陳菊助陣，為民進黨六月廿三日的全國首場大型造勢晚會拍攝宣傳影片。

姚文智選戰團隊現雛型，台北市長柯文哲近日物色好辦公室；丁守中目前雖未有競選總幹事與競選總部，但他表示，要採取另類的選戰方式，每天在基層至少要握一千隻手，爭取支持，競選總部約八月底成立，屆時一起宣布競選團隊與總幹事。

姚、陳兩人為造勢晚會拍攝影片的側拍花絮，昨在姚的官方臉書曝光，四十三秒影片中，兩人閒話家常，陳菊號召全民參加挺姚文智。姚文智辦公室指出，宣傳影片預計下週完成，六月廿三日晚會當天，陳菊將壓軸登場演講，拉抬姚文智、凝聚綠營士氣。

丁守中說，現有虛擬總部，宣傳車是「行動總部」，在台北的大街小巷繞，「每個議員服務處也是我們的服務處」。現在自己與里長、市議員是「三位一體」，彼此相互支援，每個里長都要扮演「戰鬥雞」的角色。

此外，民進黨北市黨部日前要求北市廿七位議員要為黨內北市長參選人舉辦造勢活動，遭民進黨市議員助理諷，可能是「殘廢飛不起來的母雞」。對此，丁守中替姚抱屈，表示不必特別在乎，「人家以前也是這樣講我啊」，這種助理就應該要開除了。