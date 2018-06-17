〈台北都會〉柯P成立LINE@ 鎖定40歲以上選票

2018-06-17

上架時間待審 月底要出新書

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕缺乏政黨奧援的台北市長柯文哲，面對年底選戰，喊出要用兩千萬打天下，繼日前傳出看上租金便宜的共同工作空間，打算租用做為競選辦公室，昨又傳出預計在六月底出書並舉行新書發表會，於網路平台LINE正式成立個人官方帳號「LINE@」，鎖定四十歲以上的中高齡族群，盼能拉近與長者的距離。市府幕僚昨受訪證實此事，表示上架時間待官方審核通過。

柯文哲昨下午出席端午嘉年華活動後受訪，被問及成立新的官方LINE帳號，是否代表未來選舉操盤，將主要著重在網路戰？柯文哲表示，這就是朋友要多，敵人要少，每個年齡層都要想辦法多爭取一些。

網路媒體 柯：能用多少算多少

此外，柯文哲將成立的官方LINE帳號，還特意鎖定台北市四十歲以上族群，但他不願多透露，僅表示「該做的還是要做，就這樣」。至於選擇打網路戰，另一項目的是否要將選舉資源支出壓到最低？對此，柯僅說，這種網路媒體能用多少就算多少。

市府幕僚透露，將鎖定四十歲以上的中高齡族群，內容會以競選相關資訊為主，目前除規劃政策懶人包之外，也會將政策或理念包裝成「長輩圖」的方式放送。幕僚坦言，此事一直都有在規劃，但近期才正式遞件申請，正式上架時間仍未定。