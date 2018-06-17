〈台北都會〉《2018台北市議員選舉選戰最前線系列報導之二》 藍初選爆爭議 大安、文山恐至少掉一席

2018-06-17

〔記者蕭婷方／台北報導〕年底北市議員選戰將近，堪稱「藍中之藍」的大安文山區，國民黨面對先前退黨但問政表現良好的現任議員李慶元參選、初選失利但為上屆落選頭的王致雅有意脫黨參選，以及新黨競爭，現已成為泛藍陣營大亂鬥的選區；外界評估，國民黨提名八席可能至少掉一席，也讓現任議員與新人都相當緊張。

辨識度與知名度 成了勝出關鍵

由於競爭激烈，辨識度與知名度反是勝出關鍵，也讓尚未有表現的新人打出天王代理人、或現任議員傳承的旗幟，希望爭取選民認同。如國民黨北市議員參選人羅智強與鍾沛君為馬家軍，前總統馬英九頻頻陪同鍾掃街；現任議員厲耿桂芳在選舉看板上與姪女耿葳合體拜票，交棒意味濃厚；至於已故議員李新兒子李柏毅也打出「新毅」做為競選口號。

綠五席拚連任 藍老少各提四人

從歷年選票結構來看，國民黨在大安文山區議員得票率均超過五成，歷屆市長選舉也是市長候選人的大票倉，遠高於其他選區；即使在二○一四年國民黨整體環境不好的前提下，該選區國民黨議員候選人得票率仍有五十．一三％，八人仍有七人當選的實力，大勝民進黨的卅三．七三％。

大安文山區應選議員十三席，本屆由國民黨奪得七席、民進黨五席，另一席由新黨取得。今年民進黨執政環境不佳，又陷入大小綠之爭，採取保守提名策略，由現任五席議員尋求連任；國民黨則採「積極策略」，初選提名八人，現任四名議員尋求連任外，有四名新人參政。

國民黨台北市議員徐弘庭分析，退黨的李慶元在基層仍有相當強的實力，泛藍的新黨也提名一人，選情很緊繃；國民黨原規劃提名七人，黨部卻在初選前未說明原因理由「空降」一席提名席次，加上初選民調結果掀不公爭議，初選失利、上屆市議員選舉「落選頭」王致雅有意脫黨參選，國民黨在文山區「打架會贏、選舉會輸」，至少會掉一人。

李柏毅則樂觀表示，此次大環境有利於國民黨，以往黨的罩門為年輕選民與中間選民，認為靠著關心市政、努力認真，藍營新生代形象清新，反能將國民黨的餅做大；李柏毅不認為自己是「政二代」，反而是「地方長工」，希望靠著勤跑基層四年多，爭取選民的認同。

現任國民黨發言人、馬系子弟兵鍾沛君澄清，自己並未因「馬家軍」獲得額外好處，反希望發揮自己所長，加強與網路世代的對話，反轉以往國民黨「老藍」的形象，擴大藍營支持群眾。