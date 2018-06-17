〈台北都會〉創新高 新北公立高中優免報到率九成五

2018-06-17

31校2691名額 有2569人報到

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市公立高中優先免試入學前天完成報到，今年卅一所學校共有二六九一個錄取名額，結果有二五六九人報到，報到率高達九十五％，創下歷年新高；其中，林口、三重、海山、丹鳳、新店高中等廿二校，報到率更高達九十六％到一百％不等。

市府教育局表示，推動在地就學政策，從一○四學年度起，率全國之先辦理高中優先免試入學，讓學生就近選擇優質的社區高中職，教育局也提供國中會考的績優入學獎學金，會考成績達2A至5A++，選讀新北市轄內的公立高中職，可獲得兩萬元至十一萬元不等的就近入學獎學金。

省時間 高分生在地就學

明德高中國中部畢業生黃龢，今年會考成績卅三．六分（積分滿分三十六分），選讀明德高中部，希望進入數理實驗班；黃龢的家長說，選擇明德高中是認同在地就學的理念，孩子睡到飽、上學走路就到，就是最好的就學環境。

安康高中國中部的艾葉勳，國中是全校圖書借閱率最高的「書卷王」，曾榮獲校內地理知識競賽首獎，基於對安康地區的深厚情感，他選擇安康高中作為第一志願；平溪國中的徐正錄取石碇高中，他礙於家庭經濟能力無法補習，但不放棄學習的機會，同學課輔到晚上八點，他就繼續苦讀到晚上九點，因為想節省通勤時間，用來多學習、運動甚至補眠，他選擇就讀離家近的石碇高中。

教育局提醒，尚未錄取的學生仍可參加廿一至廿八日的「基北區免試入學志願選填分發」，呼籲家長協助孩子選填志願時，以性向、興趣與能力作為優先考量。