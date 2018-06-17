〈台北都會〉端午遊「行不行」 新北交通懶人包搞定

2018-06-17

〔記者賴筱桐、吳正庭／綜合報導〕端午節連假期間，新北市有議長盃龍舟錦標賽、福隆國際沙雕季及淡水區的清水祖師遶境等活動，市府交通局推出「端午連假交通懶人包」，提供停車資訊、易壅塞路段、活動交通管制、即時路況、替代動線等，協助民眾做好旅遊規劃。

「新北市議長盃第八屆龍舟錦標賽」今、明兩天在蘆洲微風運河舉辦，停車位有限，市民可搭乘市區公車或捷運（中和新蘆線）在蘆洲站下車，三號出口有免費接駁專車，上午八點至晚上六點，約十至十二分鐘一班次。

為期兩天的淡水區清水巖清水祖師遶境祈福活動，十八日下午四點至十九日凌晨二點、十九日上午十點至深夜十二點，淡水市區進行交通管制，管制範圍涵蓋淡金路以西、新春街以南、中正路以東的主要道路，除了住戶、工作人員、公務車、救護車、Ubike貨車等彈性放行外，禁止一般車輛與公車進入，必須改道淡金路，活動期間公車起迄站改設在捷運淡水站前廣場，淡金路沿線設置五處公車臨時招呼站。

另外，金門縣政府因應旅台鄉親返鄉過節，安排金門快輪昨天搭載二二三名乘客駛抵金門料羅碼頭，由於風浪不小，有乘客暈船、嘔吐，客船誤點一小時；港務處提醒，返程將由原訂的十八日下午二點，提前至十八日上午十一時出航。