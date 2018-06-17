〈台北都會〉物價回不去 食材下跌粽子沒降價

2018-06-17

〔記者賴筱桐／新北報導〕明天就是端午節，家家戶戶準備應景的粽子，根據新北市政府的物價調查，包粽的主要食材花生、糯米，皆比去年同期下跌，但粽子的價格並未反映、調整，讓消費者的荷包吃不消，感嘆「物價回不去了」。市府市場處指出，原物料價格僅有微幅波動，業者仍依往年價格販售；消保官表示，有聯合漲價的行為才會介入調查。

花生、糯米及蝦米 下跌1到3趴

市府主計處指出，因氣候炎熱，豬隻生長緩慢，豬肉供應量減少，五月的豬肉價格指數比去年同期上漲一．五七％，比今年四月略跌○．○九％；花生、糯米及蝦米等，因今年天候穩定、供應量充足，分別比去年同期下跌三．二三％、一．六八％及一．四七％；粽葉及鹹蛋黃價格穩定，與去年同期持平。

在市場售價上，今年端午節和去年均價比較，乾魷魚的漲幅最明顯，豬五花肉、雞蛋微幅調漲，糯米、花生呈現小跌趨勢，雞肉、粽葉及香菇持平。

市場處處長謝俊隆表示，因為原物料的漲、跌幅並不明顯，多數業者仍依去年的價格販售，部分攤商可能採取增減餡料的彈性作法，因應原物料價格波動。

消保官：尊重市場機制

市府消費者保護官室主任王治宇指出，除非業者出現聯合調漲行為，例如先前的衛生紙事件，剝奪消費者的選擇機會、影響消費權益，消保官才會主動調查，單一店家調漲或該下跌的時候未調降價格，只要情節不是太誇張，原則上仍尊重市場機制。

業者：瓦斯、人工漲得凶

泰山市場知名的「三界油飯」業者張心瑜說，豬肉在端午節前就供不應求，平均每台斤貴了一、二十元，二十公升瓦斯每桶八百元，也漲了六十至八十元，雖然有部分原物料小跌，但整體成本還是降不下來，粽子每顆五十元已經三年凍漲，薄利多銷。

中和民享市場「老吳肉粽」老闆吳國正表示，原物料有分等級，價差很大，他都採取人工包粽，並選用品質優良的真材實料，成本比較高，以前工資每顆一．五元，現在助手難找，每顆工資提高到二．五至三元，加上瓦斯漲價，增加的成本都自行吸收。