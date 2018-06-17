〈北部〉滑降入場、匍匐前進 富源國中畢業證書不好拿

2018-06-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮富源國中昨天舉辦「畢業成年禮」，二十位畢業生從距離地面十公尺的三樓塔樓滑降進入畢業典禮會場，接著馬上衝到操場中央做低絆網障礙考驗，通過才能領到畢業證書，畢業生黃安榕說，「這麼特別的畢業典禮，一輩子都不會忘記」！

這場高空垂降的畢業典禮昨天下午在學校操場展開，二十名畢業生穿戴繩索、扣環等裝備，輪流從高十公尺的三樓「跳樓」，沿著繩索往下滑，幾乎所有畢業生在實際「跳」之前都要猶豫很久，還有女學生用手遮住雙眼「不敢往下看」，但實際體驗後，又有不同感受；接著又到操場中間在高度不到五十公分的低絆網下匍匐前進，通過後才能領畢業證書！

「真的要跳下去嗎？看起來好高、好危險」！畢業生黃安榕說，教練在後面一直催，他硬著頭皮從三樓欄杆跳出去，身體就跟著繩索滑落地面，這才發現「其實滑降很好玩」，如果在別的學校畢業就體驗不到了，而且溜完還想再來一次；至於低絆網匍匐前進「以後當兵也是要爬」，但是在草地輕鬆很多！

畢業生馬湘琴也說，本來坐在欄杆上好緊張，心理上也很排斥，但是跳下去後跟自己想的不一樣，速度其實沒那麼快，也領悟到，人生有些事情，還是要親自體驗才會知道。

領到畢業證書後，緊接著頒獎典禮也是獎多多！「縣長獎」、「議長獎」各只有一個得主，但因學區橫跨瑞穗、光復、萬榮三個鄉，「鄉長獎」、「鄉代表會獎」各有三個受獎人，畢業生也才二十人，加上其他獎項幾乎人人有獎，大家都滿載而歸。

校長王錦慧說，國中畢業的孩子逐漸「轉大人」了，離開國中校園後也是人生新階段的開始，必須學著想辦法面對人生的挑戰，因此畢業典禮前夕安排系列的畢業成年禮考驗，包括校園宿營、野外求生植物辨識、無具野炊等，以及畢業典禮上的滑降、低絆網，讓孩子克服心理的障礙，迎向未來的挑戰。