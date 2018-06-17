〈北部〉香蕉去化 壽豐農會一天收購12.8噸

2018-06-17

〔記者王錦義／花蓮報導〕香蕉價格直直落，行政院農委會雙管齊下救市，格外品（下蕉）收購價從原本每公斤三元調高到五元，蕉農繳交意願提高，壽豐鄉農會昨天啟動「去商品化」（去化）作業，一天下來合計收購十二點八公噸的香蕉；在壽豐務農的前行政院長張善政分析，避免香蕉種植爆量解法之一，是必須面對「投機蕉農」問題。

收購後加工 做成飼料肥料

壽豐鄉農會指出，壽豐鄉的香蕉栽種面積合計有二百五十公頃，依據農糧署青香蕉格外品去化措施，凡農民依香蕉集貨場內銷選別標準，繳交完整果把青香蕉，即補貼果農每公斤五元，經過昨天一整天的收購，合計收到十二點八公噸的次級品青香蕉至豐山集貨場，在經過去商品化的切斷破壞後，由農民自行處理後續作業，通常會加工製成畜牧業所需飼料，或者當做肥料使用，不得隨意丟棄；而未來則依據市場青香蕉價格，再決定是否要繼續啟動收購作業。

蕉農張善政：「投機蕉農」害價崩

張善政臉書發文表示，他九年前買了花蓮一塊山坡地種植香蕉等作物，可算「蕉農」，他以二張空拍圖舉例說明香蕉栽培管理：一張種植相當密集、另一張種植相當整齊。他解釋，香蕉會在母株旁邊長出側株、分食母株營養，除了留一兩株當後代，其他都要砍除。

不過，有些投機蕉農「不按章法」照顧，低價承租國有地密集種植，賭香蕉可能會被颱風吹倒，就可順理成章去領農委會天災補助，若沒有颱風香蕉收成，那這些沒有被好好照顧的次級香蕉就會流入市面，拉低高品質香蕉價格。

張善政建議，如能判別投機蕉農與蕉園，可勸導或不給予天災補助等，減少農民賭運氣。他認為，雖無官方統計投機蕉農的數字比例，也無從斷言這就是價格崩盤的原因，但在鄉下的確很常見到乏人照顧的香蕉園。他認為，農政單位事先應掌握香蕉種植有無產量過剩疑慮，並提出對策。