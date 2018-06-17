〈北部〉司馬限重建有譜 慈濟允現址勘查

2018-06-17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉司馬限部落，現址處的臨時組合屋難遮擋風雨，部落居民難以安身，爭取建設永久屋。苗栗縣政府原住民族事務中心表示，苗栗縣長徐耀昌與泰安鄉長劉美蘭、縣議員黃月娥等人日前拜會慈濟基金會，慈濟允諾派員前往現址勘查地質狀況，再決定是否援助。

縣府原住民族事務中心主任陳世省表示，司馬限部落因部落原址地層滑動，在鄉公所與部落爭取下，獲慈善團體協助，將九二一震災時剩餘的臨時組合屋移至部落原址附近，自九十九年搭建臨時組合屋，使用迄今已超過組合屋五年使用年限，居民希望建立永久屋。

「天空下大雨，屋內下小雨！」當地居民說，目前部落共有四十四戶，居民超過兩百人，每逢刮風下雨，居民都心驚膽顫，不但要拿出容器接住滲入的雨水，雨勢一大，雨水也漫流到地面；風若強一點，屋子也被吹得嘎嘎作響，擔心被吹倒。

陳世省說，由於慈濟盼永久屋興建，要合法與安全，目前司馬限部落現址屬建築用地，合法性無虞；地質部分，縣府也已要求鄉公所進行地質勘察，確認無土壤液化、地質滑動、邊坡不穩，且非地震帶，安全性不成問題，只待慈濟派員勘查後，就能有答案，「可以算是有譜了！」

不過，慈濟何時派員勘查等後續作業時程？陳世省說，目前尚未確定，重建經費估計一億五千五百萬元。