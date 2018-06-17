〈北部〉頭份104斤西瓜採收 4壯漢合力搬

2018-06-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市民林天龍，傳承已故父親「西瓜王」林玉清的巨型瓜果栽種技術，年年挑戰巨無霸西瓜紀錄，昨天下田採收一顆重一○四台斤，換算約六十二‧四公斤，相當於一名成人體重的西瓜，因體型圓滾不好抱持，還得在底下襯布、四名壯漢各拉一角，才順利將大西瓜從田間搬起來。

林玉清生前，擁有超過五十年的種瓜經驗，經驗豐富、技術過人，二○一一年起，嘗試栽種巨型瓜果，曾連續多年種出超過一百台斤的巨無霸西瓜，贏得頭份「西瓜王」封號，兩年前過世，享壽八十八歲。長子林天龍，多年前跟隨父親學習栽種巨型瓜果技術，父親過世後，也連年栽種，傳承這項技術。

天熱早收半個月 台北土地公廟萬元購入

昨天採收的巨無霸西瓜重一○四台斤，一般廿、卅台斤的「大西瓜」在旁也顯得嬌小。對此巨瓜，林天龍稍嫌有點不滿意，認為「應該可以再更大！」他說，今年氣候炎熱，西瓜早熟，上市也比往年提早約半個月，巨無霸西瓜得以提早採收。

林天龍指出，巨無霸西瓜是「美國大西瓜」品種，因美國、台灣氣候不同，須以其他在地瓜類嫁接改良，父親曾於二○一四年以一百卅二台斤巨無霸西瓜創下東南亞地區的紀錄，他希望有朝一日能突破。

林天龍說，昨天採收的巨無霸西瓜，已有台北的土地公廟以一萬元訂購，要用來拜拜。巨無霸西瓜經他多年改良，甜度也逐漸提升，已達十一度，吃起來口感也綿密，「有如棉花糖」。