〈北部〉丟水溝、掛樹頭 新豐茄苳路淪「垃圾大道」

2018-06-17

〔記者黃美珠／新豐報導〕新竹縣新豐鄉茄苳路，短短不到一點五公里，兩側竟然處處可見垃圾，被譏諷是「垃圾大道」！

公所委外除草 垃圾全都露

新豐鄉長徐茂淦說，近日鄉公所委外除草，原本藏匿草叢中的垃圾「露餡」，他會要求公所清潔隊儘速清除，請鄉親包涵，未來委外除草，也將請包商一併清除垃圾。

茄苳路連接建興路、康樂路，沿途垃圾新、舊都有，除了用路人隨手丟的瓶瓶罐罐，還有一包包生活垃圾，甚至是廢棄家具，甚至排水溝也遭殃，連周邊其他道路也有打包的垃圾掛在樹上。

徐茂淦說，鄉公所未來會利用各種社區聚會加強宣導，並透過社區發展協會等單位發動清淨家園活動，維護道路環境。

疑租屋者、清潔業者所為

對此現象，縣府環保局指出，除了亂丟者缺乏公德心，與外來租住人口多有關。

新豐鄉鄰近新竹工業區，又有科技大學，在山崎、松林、松柏等地區租屋的上班族、學生族生活作息能否配合清潔隊收運垃圾的時間、路線？值得探討。

環保局表示，從垃圾內容物、數量觀察，大多是機車可以載運，研判如果不是私人棄置，就是受託整理出租公寓環境的清潔業者所為。

竹縣環局錄影監控 罰地主

環保局表示，髒亂點會架設監視錄影設備，對未善盡土地管理責任，使空地變成髒亂點的地主也將開罰。但仍防不勝防，依舊有人半夜偷偷亂扔，引來流浪狗撕咬垃圾包，造成路面髒亂不堪。