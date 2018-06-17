〈北部〉坑洞半年未補 中豐陸橋事故多

2018-06-17

橋面凹凸 防撞桿歪七扭八

〔記者許倬勛／平鎮報導〕中豐陸橋是往來中壢區、平鎮區重要通道，尤其上下班尖峰時段車流量龐大，路面卻凹凸不平，往平鎮方向、右側車道更有一處大窟窿，迄今逾半年未填平，橋上分隔機車、汽車的防撞桿也倒得歪七扭八，大小車禍不斷；對此，市府養護工程處說，已派員加強巡查修補，會儘快修復破損路面及施作防撞桿。

江姓車主說，中豐陸橋往來車輛很多且有許多大型車，柏油路面常被輾壓得凹凸不平，甚至有寬約卅公分的窟窿逾半年未修補，很多駕駛突然發現前方有坑洞，為了閃避而向右偏，經常不慎擦撞到分隔汽、機車道的防撞桿，非常危險。

也有中豐陸橋下兩旁居民向市議員楊家俍陳情，指稱橋上車輛行駛壓過碎石彈飛，常造成窗戶玻璃破損或刮傷；楊家俍說，市府推行鐵路地下化，從桃園至平鎮全長約十七公里，中豐陸橋的存廢迄今尚未定論，但養護單位不應鬆懈，順平路面、填補坑洞是最基本義務與責任，已協調養工處緊急派員針對道路坑洞進行修復。

楊家俍表示，中豐陸橋為汽機車分流的雙向、單線道，加上每日車流量龐大，施作工程或修繕路面時須進行交通調撥，半年前曾針對路面進行局部整修但仍不平整，希望儘快改善。

工務局：將全面勘查整修

工務局養工處長潘子儀指出，接獲陳情後立即派員現勘道路並先將窟窿補上，將就橋面做全面性勘查，如路面出現龜裂的紋路，會針對路基做完整修復，並已通報交通局將遭撞倒或空缺的防撞桿重新施作。