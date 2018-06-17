〈北部〉石門水庫熱氣球23日登場 「愛心鳥」迎賓

2018-06-17

首波升空體驗19日預約

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕第三屆桃園石門水庫熱氣球嘉年華六月廿三日至七月一日登場，今年活動不僅可讓民眾坐熱氣球升空，還首度邀請愛心鳥造型球來台展出，同時，北台灣首飛的飛行船也將在現場展示航行秀，飛越水庫上空；市府觀光旅遊局長楊勝評表示，系列活動為期九天，首波升空體驗十九日上午十點卅分開放預約，桃園市民憑市民卡或身分證可享優惠價。

楊勝評說， 活動期間每日清晨、黃昏，民眾可體驗熱氣球升空繫留、俯視石門水庫湖光山色，今年更首度邀請高十九．八公尺、寬廿二．八公尺，象徵甜蜜愛情的愛心鳥來台展出，也請到長四十一公尺、寬十八公尺、高十三公尺的飛行船在北台灣首度展演。

憑市民卡或身分證享優惠

觀旅局指出，首波升空體驗於十九日上午十點卅分開放預約，預約搭乘時段為廿三日至廿六日清晨五點卅分至七點卅分，及黃昏時段下午四點卅分至六點卅分，每時段限額一百人；第二波升空體驗於廿五日上午十點卅分開放，搭乘時段為廿七日至七月一日清晨、黃昏兩梯次，一般民眾收費五百元，桃園市民憑市民卡或身分證可享優惠價四百元。

楊勝評說，今年還規劃一座挑戰肌耐力的鋼鐵擂台，由各個體能關卡組成，在假日期間進行鋼鐵王排名賽，秒數最短完成者即可成為鋼鐵王，頒給高額獎金。

活動期間的兩個週末假日車多擁擠，呼籲民眾多搭乘大眾交通工具前往，從桃園客運中壢總站搭乘台灣好行慈湖線至石門水庫，除可憑電子票證里程計費，凡於活動期間購買一日票的旅客，還可憑當日票券至熱氣球嘉年華活動服務台兌換精美小禮。

賞光雕噴火秀 公車免費接駁

此外，為服務欣賞熱氣球光雕噴火秀的旅客，觀旅局也於假日在台灣好行慈湖線收班後，於晚上八點加開石門水庫至桃客大溪總站的免費接駁車，遊客也可憑當日慈湖線一日券免費轉搭大溪往桃園及中壢的客運路線，詳細訊息可上「桃園石門水庫熱氣球嘉年華」官網或至「愛ㄑ桃」臉書粉絲專頁查詢。