〈中部〉喜樂島聯盟召集人大會師 促獨立公投

2018-06-17

前總統陳水扁 以錄影方式力挺

〔記者張菁雅／台中報導〕四月七日於高雄成立的喜樂島聯盟， 十六日到台中舉行首次召集人大會，來自全國六千位召集人，同台力挺「獨立公投，正名入聯」的訴求。不僅前副總統呂秀蓮到場，前總統陳水扁也以錄影方式呼籲大家走出台灣的國家路，讓台灣成為新的獨立國家。

喜樂島聯盟總召集人郭倍宏表示，喜樂島聯盟成立的目標就是「獨立公投，正名入聯」，計劃在明年四月六日，即鄭南榕自焚卅週年紀念日的前一天舉行獨立公投，希望公投結果呈現台灣人民要當家作主，建立正常化的國家，國家名稱叫「台灣」，並希望在全世界公投的潮流下，能爭取國際認同台灣，以台灣的國名加入聯合國。而第一階段將在八月卅一日要求民進黨政府修正公投法，將台灣人民決定台灣前途的權利還給人民。

陳水扁表示，北韓與美國日前達成破冰和解，北韓是小國，卻可與美國領導人進行歷史性的會面，因為北韓是主權獨立國家，是聯合國會員國，所以台灣一定要成為新的獨立國家、成為聯合國會員國。因此，他絕對會全心推動喜樂島聯盟的訴求，但顯然八月底要完成公投法修法補正困難重重，明年四月舉行公投，更加難如登天，這條台灣的國家路一定要自己走出來，政府不做，我們從後面推、從前面拖，一定要成功。

呂秀蓮：台灣一定要獨立、正常化

呂秀蓮則說，二○○○年政黨輪替時，她喊出「台灣GoGoGo」，經過十八年，台灣是進步或退步？人民是歡喜或感到失望？這是民進黨二次執政後，必須關切的問題，如果不反省，人民一定會行使主權，行使主權最直接、最神聖的方式就是公民投票。

呂秀蓮表示，台灣一定要獨立、正常化，因為朝鮮的問題解決了，世界焦點與壓力將放在台灣獨立，而現在台灣能把握的時間已經不多，希望立委們共同促成公投法修法。

對於宣布脫黨後，何時與總統蔡英文會面，呂秀蓮受訪時表示，蔡總統聯絡她很多次，她認為兩人不必會面。