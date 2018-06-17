〈中部〉花博葫蘆墩園區 打造全台首座琉璃公園

2018-06-17

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博結合琉璃工藝與自然生態，在豐原葫蘆墩園區打造全台首座琉璃公園，設計「迎賓捧花」、「蝶飛花瀑」、「水沐清荷」、「甜蜜花園」四大主題琉璃藝術品，不僅呈現台灣琉璃工藝之美，更襯托花卉的瑰麗。

4座大型藝術品 搭配燈光設計

琉璃工藝作品因為易碎，大多展示在室內空間，建設局卻大膽地在花博葫蘆墩園區設置四座大型琉璃藝術品，並運用琉璃透光特點搭配燈光設計，結合環境生態，以綠色圍籬型的植物，環繞於琉璃藝術品周圍，讓琉璃與植栽相互融合，打造葫蘆墩園區的展區亮點。

其中，「迎賓捧花」在琉璃工藝師傅的精湛技術下，吹製出花蕊般的意象，束成鮮豔捧花，做為葫蘆墩園區的展區入口主景，希望賓客一入園便能驚豔；「蝶飛花瀑」在絲帶上滿佈著永不凋謝的琉璃花，象徵著不變的愛情，它也是最大一件作品，體積約一○八立方公尺。

「水沐清荷」將琉璃環狀組合，共有六件作品，立在軟埤仔溪中，形塑象徵圓滿的水上婚禮；「甜蜜花園」打造大型三層婚禮蛋糕，琉璃與花卉化做蛋糕裝飾，透過多彩花卉及香草，與賓客分享婚禮的甜蜜與喜悅。

建設局長黃玉霖指出，園區內的琉璃藝術品並非一次性展示，為符合花博永續、環保精神，在花博展期結束後，「蝶飛花瀑」及「水沐清荷」將留在原地，作為葫蘆墩公園的主題意象，其餘琉璃藝術品將另覓地點裝設，以永久延續花博精神。

預計本月25日完成 11月開幕

建設局表示，四大主題琉璃藝術品已於五月底施工，預計六月廿五日完成。而台中花博將於十一月三日正式開幕，展期至明年四月廿四日。