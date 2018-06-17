〈中部〉端午節習俗多》真特別 鹿港端午祭祖不用粽子

2018-06-17

粽台語發音 形容貧窮、不發達

〔記者劉曉欣／彰化報導〕傳統台灣端午節用粽子祭祖，但鹿港小鎮就是不一樣，端午節祭祖不能用粽子，原因是「粽」的台語發音（tsàng），就與鹿港人用來形容人貧窮、不發達的「粽粽」同音，因此，端午祭拜祖先不用粽子。

今年九十二歲的退休教師李錦上，從小在鹿港長大，從小就聽長輩說「鹿港人祭祖不能用粽子」，因為當鹿港人說這個人「粽粽」，就是代表這人沒有出息、貧窮的樣子，而鹿港人說「粽粽」的發音，就跟「粽」的台語發音相同；所以，鹿港人認為拿粽子拜祖先是不恰當的，也就成為鹿港地區的習俗。

吃煎堆祈福 也拿來拜神佛

李錦上說，鹿港人在端午節會吃「煎堆」（見圖，資料照），也拿來拜神佛，因為端午時節若有天災就會影響農作物收成，希望「煎堆」能夠補天，有祈福意思。

世居鹿港林姓婦人表示，「煎堆」的材料是麵粉與糯米粉，可以加入韭菜、豆芽菜、蔥、香菇等佐料，煎成餅狀；也可以吃甜的，就加入糖，因為民間傳說是女媧煉石補天所用，所以在端午節時要「吃煎堆補天」。

鹿仔港文史工作室鄭武郎強調，以他家為例，祭拜祖先確實不能用粽子，但是拜神佛時會準備粽子，長輩說法是「粽」的台語發音，就跟形容人「散赤」、不發達、貧窮的「粽粽」同音，至於神佛可以用粽子來拜拜，則是讓神佛跟民間一起同享節慶味道。