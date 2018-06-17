〈中部〉端午節習俗多》重現「羅黏香」 300親子手作香包

2018-06-17

〔記者陳冠備／永靖報導〕有聽過羅黏香香包嘛？彰化永靖成美文化園傳承台灣民俗傳統，昨日邀請鹿港戲偶大師施建宏，教導三百位親子民眾，利用天然的檜木粉、肖楠木粉加上太白粉，製作古早味「羅黏香」彩繪香包，重現這項已消失半世紀的民俗工藝。

端午節戴香包是傳統習俗之一，可是隨著時代，已被許多化學加工，款式新潮的香包取代。台灣社會早期擅用天然的香粉和黏粉製成「羅黏香」香包，但六○年代後就無人製作，幾乎消失五十年，直到去年，成美文化園終於找到當年專門做羅黏香的施建宏老師來指導製作，看見傳承的希望。

施建宏說，早期先民用製香材料（木屑、樹皮和水混和攪拌）製成土黏香戲偶，後來把松羅（台灣檜木）加工成木屑混入，因帶有木質香氣，稱為「羅黏香」，民國三○年代有人把羅黏香壓模成獅頭等仿木雕模樣，並加上檀香、沉香等香料製成端午節香包，天然香氣擴散，讓小朋友帶在身上，可以驅邪保平安。

六十歲的李姓民眾說，從小到大也沒聽過羅黏香香包，親自製作後覺得跟早期的布袋戲偶相像，很有古早味，現在還能見到這種香包真的很難得。成美文化園執行長陳茂嘉表示，端午節有很多傳統文化幾乎式微，這次活動希望可以讓已經失傳的文化重現台灣，也讓參加的鄉親們體驗台灣文化之美。