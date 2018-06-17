〈中部〉123公分開朗人生 郭智宇：做自己

2018-06-17

彰化師大畢業生 獲生命禮讚獎

〔記者劉曉欣／彰化報導〕活出生命力！彰化師大畢業生郭智宇，因為先天「軟骨發展不全症」，小時候歷經多次手術與復健，身高只有一二三公分，穿上特別改造的學士服；郭智宇說，做自己，不要在乎別人的眼光！

罹軟骨發展不全症 無懼小一號

昨天是彰師大畢業典禮，榮獲「生命禮讚獎」的郭智宇表示，他有個異卵雙胞胎哥哥，哥哥身高超過一百八十公分，他小時候因為「軟骨發展不全症」，身高向來都是「小一號」，但是同學老師都對他非常好，沒有因為特殊的外表受到特別的待遇。

不過，郭智宇指出，雖然身高「小一號」，但是他還是照樣跟大家一樣打籃球，雖然搶籃板可能無法領先，但是在助攻上，卻是隊上的得力助手，因為「一二三公分」的身高，讓敵隊很難搶走籃球，也讓他領悟到「天生我材必有用」，與其在乎別人異樣的眼光，就要讓自己活得自在，做自己就好。

活得自在 不在乎異樣眼光

郭智宇進入彰師大就讀企管系，畢業後希望先工作，因為哥哥、弟弟都念台大研究所，他希望自己有朝一日也能向手足看齊。

昨天代表畢業生致詞的是國文系畢業生許嘉容，她以自己為例子，國小成績不好，因為上國中後遇到賞識她的老師，激勵她認真念書，考進彰師大，她希望自己未來也能成為賞識學生才能的老師，創造自己的價值，也鼓勵學生。

原本自己對未來還在猶豫，但大三暑假當起背包客的新疆行，她在青年旅館遇到七十歲的老爺爺，從黑龍江一路騎著單車要到西藏，讓她覺得人生不該留下遺憾，應該去做值得用一輩子去做的事，讓她下定決心當老師，在教育工作上貢獻所學。